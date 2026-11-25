Open day alla scuola primaria Manzoni di Mercallo: appuntamento il 28 novembre
Appuntamento sabato 28 novembre per conoscere l'istituto e i due ambienti realizzati nell'ambito del progetto "La scuola si fa spazio!"
Genitori e bambini potranno conoscere la scuola primaria A. Manzoni di Mercallo in occasione dell’open day in programma sabato 28 novembre alle 11:00. L’iniziativa permetterà alle famiglie di conoscere da vicino l’istituto, che ha recentemente inaugurato due nuovi spazi dedicati al gioco e alla didattica.
L’open day arriva infatti dopo la presentazione di due nuovi ambienti realizzati nell’ambito dell’iniziativa chiamata “La scuola si fa spazio!”. Il progetto ha ricevuto il sostegno economico del Comitato Genitori, del Comune di Mercallo e della società di ristorazione Rojac srl. L’inaugurazione dei nuovi spazi si era svolta mercoledì 4 novembre alle 16:30 alla presenza di famiglie e cittadini.
Ludoteca flessibile e aula all’aperto, i nuovi spazi della scuola primaria di Mercallo
Nell’atrio della scuola i bambini avranno a disposizione il nuovo “Spazio Gam”, acronimo di Gioco, Arreda e Movimento. Si tratta di una ludoteca flessibile che si adatta alle esigenze dei bambini grazie a moduli colorati pensati per il gioco e l’apprendimento. All’esterno, nel giardino dell’istituto, sarà invece disponibile il progetto “FuoriClasse”, un’aula all’aperto dove gli alunni possono fare lezione a contatto con la natura.
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