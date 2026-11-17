In vista delle iscrizioni al prossimo anno scolastico, la Scuola Scotti di Laveno Mombello è lieta di invitare tutti i bambini che frequenteranno la futura classe prima, insieme alle loro famiglie, all’evento di accoglienza che si terrà sabato 28 novembre dalle 10 alle 12.

Durante la mattinata gli spazi della scuola prenderanno vita in una veste nuova e coinvolgente: le aule saranno allestite come veri e propri laboratori didattici. Le classi seconde accoglieranno i bambini con un laboratorio di lettura animata, seguito dalla realizzazione di un segnalibro.

Gli alunni delle classi terze proporranno invece un laboratorio di inglese, coinvolgendo i piccoli con una canzone dedicata alle quattro stagioni e la realizzazione di un divertente gadget a tema. Le classi quarte, con l’insegnante Mara, esperta di sport, guideranno i bambini in un percorso motorio: con un pizzico di fantasia attraverseranno “cerchi infuocati, fiumi con animali pericolosi e ripide cascate”.

Nell’aula STEAM un gruppo di alunni delle classi quinte, insieme all’insegnante Bettina, accompagnerà i bambini in diverse postazioni. I piccoli potranno:

creare circuiti per alimentare macchinine montate sul momento;

sfidare i robot a risolvere problemi;

comporre musica con le variazioni elettriche generate dalle piante;

provare per la prima volta la modellazione 3D.

Non mancherà il teatro: con il maestro Enzo, gli altri alunni di quinta guideranno i bambini e i loro accompagnatori in un emozionante viaggio da eroi. Giocando, ripercorreranno le tappe dell’Odissea di Omero, tra mostri buffi, indovinelli e mari da attraversare.

Il Dirigente Scolastico, la Vicepreside e la maestra Monica, responsabile di plesso, saranno presenti per accogliere i genitori e rispondere a qualsiasi domanda. La mattinata si concluderà con un piccolo rinfresco.