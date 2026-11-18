Anche Varese avrà un ruolo da protagonista negli Open Masters Games Como Lake 2027. La manifestazione multisportiva internazionale si svolgerà dal 17 al 26 settembre 2027 tra le province di Varese, Como e Lecco. Le acque del lago di Varese ospiteranno le gare di canottaggio, canoa e kayak e dragon boat, puntando su una tradizione negli sport acquatici che il territorio coltiva da tempo.

L’evento è stato presentato oggi, mercoledì 18 novembre, a Palazzo Lombardia, in occasione dell’apertura ufficiale delle iscrizioni. Erano presenti il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il sottosegretario allo Sport e Giovani Federica Picchi, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e i sindaci dei tre capoluoghi coinvolti: Davide Galimberti per Varese, Alessandro Rapinese per Como e Filippo Boscagli per Lecco.

Una candidatura condivisa

I Giochi sono stati assegnati grazie alla candidatura congiunta dei Comuni di Varese, Como e Lecco, sostenuta fin dall’inizio da Regione Lombardia. «La collaborazione tra territori è uno dei punti di forza del nostro modello», ha spiegato Fontana. «Mettere in rete energie, strutture e competenze significa moltiplicare le opportunità e valorizzare le eccellenze di ciascuna realtà».

I numeri della manifestazione

Gli organizzatori prevedono 12mila atleti da oltre 100 Paesi, con 103 eventi sportivi in 30 discipline e 43 sedi di gara distribuite nelle tre province. I Masters Games sono promossi da World Masters Sport e sono aperti a tutti, dagli appassionati agli ex professionisti, con le competizioni divise per fasce d’età.

«La Lombardia si prepara a ospitare un grande evento sportivo di respiro mondiale», ha detto il sottosegretario Picchi. «Sarà un’occasione per mettere in luce la varietà dell’offerta sportiva lombarda, sia in ambito estivo sia invernale».

Il ministro Abodi ha sottolineato il valore della pratica sportiva a ogni età: «Lo sport rappresenta una difesa immunitaria sociale e individuale, un fattore di benessere e uno straordinario strumento educativo».

Le sedi tra i tre laghi

Oltre alle gare sul lago di Varese, il programma prevede competizioni a Como, dove tra le sedi principali ci sarà Villa Erba, che ospiterà anche la scherma. A Lecco si disputeranno atletica, triathlon, duathlon sprint, tennis, badminton, arrampicata, skyrunning, mountain bike e calcio a 5, con alcune prove sul lungolago.

La cerimonia di apertura si terrà a Como il 18 settembre 2027, quella di chiusura il 26 settembre. Durante la presentazione sono state svelate anche le due mascotte ufficiali, Perseo e Ondina. Sono ispirate al pesce persico, scelto come simbolo dell’acqua dei laghi, l’elemento che accomuna i tre territori.