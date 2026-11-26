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Sono oltre 5.000 le opportunità di lavoro stagionale aperte in tutta Italia per il periodo natalizio e per l’organizzazione dei saldi da Openjobmetis. L’agenzia per il lavoro con sede a Gallarate segnala una crescita delle richieste legata alle festività, con logistica e retail in prima fila e posizioni distribuite da Nord a Sud.

Logistica in testa, poi retail e inventari

A trainare la domanda è la logistica, che raccoglie il 43% delle ricerche. Seguono vendite e retail con il 24%, l’inventario con il 18% e la ristorazione con il 7%. Più defilati ma comunque presenti i profili ibridi tra vendita e inventario e quelli legati a pulizie e controllo accessi, entrambi al 4%.

Nel comparto logistico le figure più cercate sono magazzinieri, addetti al picking e alla preparazione degli ordini, carrellisti, mulettisti, addetti al confezionamento e facchini. A livello territoriale, le ricerche interessano in particolare Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia e Campania.

Come si muove la mappa da Nord a Sud

Le offerte si distribuiscono lungo tutta la penisola, con particolare vivacità nel Nord-Est e nel Centro-Sud. In Veneto la domanda si fa notare sia in provincia di Venezia, dove servono addetti al confezionamento alimentare e facchini, sia nel veronese, dove si cercano magazzinieri e personale per i villaggi di Natale.

Nelle Marche, in Calabria e in Sicilia la richiesta si concentra soprattutto sugli inventari, con Ancona che rappresenta la singola piazza con la domanda più elevata. Le province del Sud e delle isole – tra cui Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catania, Ragusa e Messina – pesano per quasi la metà delle posizioni del settore, con ricerca di addetti al conteggio e alla verifica delle giacenze anche su turni serali e notturni.

I profili più richiesti e il commento

Nel retail, che vale quasi un’opportunità su quattro, si cercano addetti vendita, sales assistant e personale part-time per negozi e centri commerciali, concentrati soprattutto in Veneto, Liguria, Piemonte e Lazio. Nella ristorazione servono cuochi, aiuto cuochi, camerieri, baristi e pizzaioli, in particolare nelle grandi città come Roma, Milano e Bologna, mentre in Liguria, tra Genova e La Spezia, spiccano le richieste per addetti alle pulizie e al controllo accessi.

«Anche quest’anno il Natale registra un picco di richieste, attestato a quota 5.000 opportunità occupazionali circa, in linea con il trend del 2025. Più che nel numero, la novità sta nella mappa – le parole di Elisa Fagotto, Candidate Manager di Openjobmetis –. La logistica resta il motore della stagione, con oltre quattro ricerche su dieci. Incidono anche le necessità legate agli inventari, con molte posizioni al Sud durante turni serali e notturni. Per chi cerca lavoro è un’occasione concreta di entrare in nuovi contesti. Per le imprese è il momento di incontrare professionisti da valorizzare anche dopo le festività».