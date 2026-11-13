Openjobmetis, serve una sterzata. Ma a Reggio mancherà anche Renfro

Una trasferta per invertire la rotta, una partita tutt’altro che semplice, una vigilia che è andata di traverso a causa di un nuovo infortunio. La Openjobmetis è attesa a Reggio Emilia per l’8a di campionato che si gioca in anticipo (sabato 14, ore 20) e che mette di fronte ai biancorossi un’avversaria – la Unahotels – a sua volta affamatissima di punti.

Due sconfitte in quattro giorni per i biancorossi lombardi (Udine in casa, Peristeri in viaggio), due sole vittorie in LBA per quelli emiliani, giusto un passo al di sopra della zona retrocessione. Insomma, il derby greco tra i due allenatori è molto delicato per entrambi, con Ioannis Kastritis che andrà alla ricerca della prima vittoria sul connazionale Dimitris Priftis, avanti 3-0 nei confronti diretti in Italia.

Il tecnico di Varese ha, però, un ulteriore problema ovvero l’assenza di Nate Renfro. Il pivot americano è costretto al riposo assoluto dopo il “frontale” con il parquet del palazzetto di Peristeri (foto in alto – BCL). La botta al volto, violentissima, rimediata mercoledì non gli consente di giocare e non partirà neppure per Reggio con i compagni demandando a Max Ladurner (e magari a Isaiah Roby da 5 tattico) il compito di affiancare Ismael Kamagate nell’area pitturata.

«Abbiamo riavuto Will e dobbiamo gestire un’altra assenza, ma queste cose succedono – spiega Kastritis alla vigilia – ma è per questo che abbiamo un roster attrezzato: i ragazzi a disposizione faranno un passo avanti, ci presenteremo in campo lo spirito giusto per provare a vincere la nostra partita».

A proposito di McDowell-White, Kastritis spiega: «Contro il Peristeri il nostro piano era di usarlo per circa 10′; sfortunatamente il flusso della partita non ha aiutato molto contro una squadra che giocava a un ritmo molto alto con grande fisicità. Per cui abbiamo deciso di non rischiare nulla su di lui e soprattutto non volevamo perdere di nuovo l’inerzia dopo le due o tre rimonte effettuate nel corso della partita». Al PalaBigi quindi l’australiano troverà un po’ di spazio («giocherà ancora di più») ma non è lecito attendersi miracoli.

Tornando sulla partita di Atene, Kastritis spiega: «La lezione che abbiamo imparato è che bisogna sempre mantenere alta la nostra motivazione: dobbiamo essere affamati. Abbiamo dimostrato che quando siamo in una situazione difficile possiamo rimontare e darci da fare nel modo giusto, però è necessario farlo dall’inizio della partita, cosa che non è accaduta. Abbiamo segnato 96 punti in trasferta ma non abbiamo vinto perché per gran parte della partita il nostro avversario ha dimostrato di volere di più il successo. Se impareremo questa cosa potremo essere ottimisti, altrimenti non otterremo il 100% da questa stagione».

«E poi – conclude – dovremmo smettere di adattare la nostra condizione mentale ai risultati che otteniamo. Dopo la partita di Trento non eravamo una cattiva squadra, poi abbiamo vinto tre volte ma anche in quel caso non siamo cambiati. Siamo sempre noi con lo stesso metodo di lavoro: a fare la differenza è stato l’approccio mentale».

E forse proprio questo aspetto sarà fondamentale nei primi minuti della partita di Reggio Emilia: vietato ripetere l’avvio molle di Atene che ha messo in gas il Peristeri e permesso ai greci di scavare subito un divario poi rimontato con fatica. La Unahotels è nel mezzo di un cambiamento tecnico importante: ha richiamato l’ottimo Troy Caupain – play guardia dotato di talento e fisico – ma deve fronteggiare le assenze di Speedy Smith e Riccardo Rossato nel comparto esterni. La coperta comunque non è corta perché Barford, Edwards, l’ex Woldetensae e uno scintillante Visconti garantiscono una certa solidità. Sotto canestro c’è il quartetto formato da Severini, Thor, Echenque e Ogbeide: esperienza, chili e centimetri a profusione contro cui Renfro sarebbe servito.

DIRETTAVN – La partita del PalaBigi sarà raccontata dal nostro giornale con il consueto liveblog #direttaVN attivo dal venerdì pomeriggio con notizie, curiosità, informazioni e con il consueto sondaggio-pronostico aperto a tutti. Dalle 19,30 circa poi, il racconto minuto per minuto di quanto accadrà in campo. Per accedere al live è sufficiente CLICCARE QUI. Vi ricordiamo poi l’appuntamento con il podcast “Dal Parquet” che uscirà domenica intorno all’ora di pranzo.

CLASSIFICA (dopo 7 turni) V. Bologna, Napoli 12; Milano, Max. Roma, Treviso 10; Udine, Venezia, VARESE 8; Trieste, Verona, Trento 6; BC Roma, Reggio Emilia, Tortona 4; Scafati 2; Cantù 0.