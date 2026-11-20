Openjobmetis Varese – Umana Venezia, la partita in diretta
Sfida tra aspiranti grandi alla Itelyum Arena: si gioca domenica 22 novembre (ore 19). Di fronte due squadre appaiate a quota 10 alla rincorsa delle Final Eight. Segui e commenta il match in #direttavn
Scontro cruciale per le ambizioni di Final Eight a Masnago dove si incontrano Openjobmetis Varese e Umana Venezia: la partita va in scena domenica 22 novembre (dalle ore 19) alla Itelyum Arena. Partita che mette di fronte due squadre attualmente appaiate a quota 10, alla ricerca di un successo che renda più semplice la strada per Torino. Il nostro giornale racconterà l’incontro minuto per minuto con la consueta #direttavn.
Il live è offerto da Finazzi Serramenti, Confident, Nicora e Acof. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.
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