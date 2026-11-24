Operaio di 42 anni investito in via Fabio Filzi a Castiglione Olona
L’incidente è avvenuto alle 17:11 di martedì 24 novembre. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i Carabinieri della Compagnia di Saronno e i tecnici di Ats Insubria: l'uomo non sarebbe in gravi condizioni
Un uomo di 42 anni è stato investito nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 24 novembre, a Castiglione Olona. L’allarme è scattato alle 17:11 lungo via Fabio Filzi.
Secondo le prime informazioni raccolte dalla Soreu dei Laghi, la persona coinvolta è un operaio di 42 anni. Sul luogo dell’investimento sono intervenuti i mezzi di soccorso sanitario per prestare le prime cure al ferito, le cui condizioni non risulterebbero gravi.
Per i rilievi dell’incidente e gli accertamenti del caso sono stati allertati i Carabinieri della Compagnia di Saronno insieme al personale di Ats Insubria di Varese, trattandosi di un infortunio avvenuto in ambito lavorativo o lungo il tragitto.
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