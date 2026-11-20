Operazione congiunta nel Mendrisiotto: Polizia cantonale e Usc intensificano i controlli nelle zone di confine
Tra settembre e novembre individuate tre persone ricercate. Numero se sanzioni per violazioni del codice della strada e della Legge sulle dogane
Tra settembre e novembre, la Polizia cantonale e l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (Udsc) hanno condotto, nell’ambito di un’operazione coordinata, una serie di controlli congiunti nelle zone di confine del Mendrisiotto.
L’operazione, articolata su più giornate e caratterizzata da una presenza coordinata sul territorio, aveva l’obiettivo di monitorare i flussi di transito, individuare eventuali situazioni sospette e contrastare possibili attività illecite. L’attività di controllo si è concentrata in particolare sulla prevenzione e sul contrasto dei reati contro il patrimonio, nonché dei fenomeni di criminalità transfrontaliera (foto: bazg.admin.ch).
Il dispositivo messo in campo ha permesso di concentrare le risorse dei due corpi in punti strategici del territorio, valorizzando le rispettive competenze e intensificando le verifiche su persone e veicoli in transito. Tra gli obiettivi figuravano anche l’individuazione di persone e veicoli oggetto di ricerca e l’accertamento di eventuali violazioni delle normative vigenti.
In totale sono stati eseguiti 43 posti di controllo, nei quali sono stati controllati 461 veicoli e 699 persone. L’attività ha portato alla constatazione di 26 contravvenzioni ed infrazioni alla Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) e di 17 infrazioni alla Legge sulle dogane (LD).
È stato individuato un documento d’identità contraffatto mentre il controllo di un veicolo ha consentito di scoprire un vano nascosto, all’interno del quale sono stati trovati e sequestrati 1,5 grammi di cocaina. E infine sono state identificate tre persone ricercate.
“L’attività congiunta ha rappresentato un’importante occasione di collaborazione operativa tra Polizia cantonale e UDSC, consentendo di coordinare gli interventi e di garantire una presenza visibile e capillare nelle zone di confine. Ciò ha permesso lo scambio di esperienze personali di chi è attivo nei medesimi settori, ma non ha la possibilità quotidiana di operare in stretta collaborazione. Un impegno che si inserisce nelle attività di prevenzione e contrasto all’illegalità e che mira a tutelare la sicurezza del territorio e della popolazione”.
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