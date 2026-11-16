Orientamento scolastico: il calendario degli “open day” degli istituti superiori

Nel corso delle prossime settimane nidi, scuole dell’infanzia, primarie, medie, superiori e servizi educativi del territorio apriranno le loro porte per far conoscere spazi, proposte didattiche e progetti. Gli open day permetteranno alle famiglie e ai bambini e ragazzi di fare un primo tour esplorativo, incontrare educatori e insegnanti, visitare laboratori e, in molti casi, partecipare ad attività su prenotazione.

In questo articolo presentiamo il calendario degli open day delle strutture che hanno aderito al nostro SPECIALE ORIENTAMENTO, uno strumento pensato per accompagnare passo dopo passo le scelte educative, dagli asili fino alle scuole superiori.

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Speciale orientamento scolastico: VareseNews a fianco delle scuole

TUTTI GLI OPEN DAY

ACOF – The International Academy – Busto Arsizio

Sabato 17 ottobre, dalle 10.00 alle 13.00

Sabato 21 novembre, dalle 10.00 alle 13.00

Venerdì 11 dicembre, dalle 18.00 alle 20.00

Sabato 16 gennaio, dalle 10.00 alle 13.00

ACOF – Istituti Olga Fiorini e Marco Pantani – Busto Arsizio

Sabato 17 ottobre 2026, dalle 10 alle 13

Sabato 21 novembre 2026, dalle 10 alle 13

Venerdì 11 dicembre 2026, dalle 18 alle 20

Sabato 16 gennaio 2027, dalle 10 alle 13

CIOFS – FP Varese e Castellanza

Gli open day di Varese sono in programma:

sabato 17 ottobre 2026, dalle 9 alle 13

sabato 14 novembre 2026, dalle 9 alle 13

mercoledì 9 dicembre 2026, dalle 17 alle 18.30

Gli open day di Castellanza sono in programma:

sabato 10 ottobre, dalle 9 alle 12.30

venerdì 13 novembre, dalle 17.30 alle 19.3

sabato 28 novembre, dalle 9 alle 12.3

sabato 12 dicembre, dalle 9 alle 12.30

sabato 16 gennaio 2027 dalle 9 alle 12.30

IAL LOMBARDIA – Saronno e Legnano

Gli open day di Saronno sono in programma:

Sabato 24 ottobre 2026 , dalle 9.00 alle 13.00

, dalle 9.00 alle 13.00 Sabato 21 novembre 2026 , dalle 9.00 alle 13.00

, dalle 9.00 alle 13.00 Sabato 12 dicembre 2026 , dalle 9.00 alle 13.00

, dalle 9.00 alle 13.00 Sabato 16 gennaio 2027, dalle 9.00 alle 13.00

A questi si affiancano gli Open Lab, appuntamenti dedicati alla visita dei laboratori pratici, sempre su prenotazione:

Mercoledì 28 ottobre 2026 , dalle 15.00 alle 17.00

, dalle 15.00 alle 17.00 Sabato 28 novembre 2026 , con due turni: dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 11.00 alle 13.00

, con due turni: dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 11.00 alle 13.00 Mercoledì 13 gennaio 2027 , dalle 15.00 alle 17.00

, dalle 15.00 alle 17.00 Mercoledì 27 gennaio 2027, dalle 15.00 alle 17.00

Gli open day di Legnano sono in programma:

Sabato 7 novembre 2026 , dalle 9.00 alle 12.00

, dalle 9.00 alle 12.00 Sabato 12 dicembre 2026 , dalle 9.00 alle 12.00

, dalle 9.00 alle 12.00 Sabato 9 gennaio 2027, dalle 9.00 alle 12.00

Per chi desidera conoscere più da vicino gli ambienti dedicati alla formazione pratica, sono previsti anche gli Open Lab:

Giovedì 29 ottobre 2026 , dalle 14.30 alle 16.30

, dalle 14.30 alle 16.30 Sabato 21 novembre 2026 , dalle 9.00 alle 12.00

, dalle 9.00 alle 12.00 Mercoledì 16 dicembre 2026 , dalle 14.30 alle 17.30

, dalle 14.30 alle 17.30 Sabato 16 gennaio 2027, dalle 9.00 alle 12.00

OLONA INTERNATIONAL SCHOOL – Fagnano Olona

REZZARA SCUOLE – Busto Arsizio

Gli open day sono in programma