È stato pubblicato sul sito del Comune di Varese l’avviso pubblico per l’assegnazione in concessione d’uso triennale, a titolo gratuito, di 26 orti urbani della superficie di 50 metri quadrati ciascuno. L’iniziativa è rivolta ai cittadini pensionati oppure a persone che si trovano in accertate difficoltà economiche. (imagine generata con l’intelligenza artificiale)

Le aree messe a bando sono distribuite in quattro diversi quartieri cittadini: in via Valle Luna a Calcinate, a San Fermo, a Giubiano e a San Carlo.

«Mettiamo a disposizione 26 spazi da dedicare a orti urbani — dichiara il sindaco Davide Galimberti —: in questo modo non solo si valorizzano e tutelano aree verdi presenti sul territorio, ma si favorisce anche la socialità tra persone anziane».

Sulle finalità del progetto interviene anche l’assessora Nicoletta San Martino: «Tra i diversi obiettivi degli orti urbani in città, oltre alla tutela ambientale e alla valorizzazione dell’agricoltura a chilometri zero, c’è anche la volontà di sostenere l’aggregazione dei cittadini, permettendo l’impiego del tempo libero in attività all’aria aperta e favorendo la coesione, l’inclusione e il presidio sociale».

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato al 26 febbraio 2027. Il testo integrale dell’avviso e la documentazione necessaria per candidarsi sono consultabili nella sezione Bandi di gara del portale istituzionale del Comune di Varese.