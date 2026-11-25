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La Cisl Lombardia accende i riflettori sulla gestione degli Ospedali di Comunità e chiede maggiore trasparenza nelle scelte delle aziende sociosanitarie territoriali, soprattutto per quanto riguarda l’affidamento dei servizi a soggetti esterni e le condizioni di lavoro del personale.

Secondo i dati raccolti nei mesi scorsi da Cisl Lombardia, FP Cisl Lombardia e FNP Cisl Lombardia, nelle otto ATS lombarde, almeno 23 Ospedali di Comunità fanno ricorso ad appalti o affidamenti esterni per la gestione delle strutture o per la copertura del personale. In altri casi, invece, le ASST mantengono la gestione diretta, affidando all’esterno soltanto alcune attività.

Il tema riguarda una parte importante della riforma della sanità territoriale, sostenuta anche dalle risorse del PNRR. Entro la fine del 2026 in Lombardia dovranno essere attivi 68 Ospedali di Comunità, strutture destinate ad assistere i pazienti fragili nella fase successiva a un ricovero ospedaliero o in presenza di una riacutizzazione di patologie croniche.

La principale preoccupazione del sindacato riguarda le modalità con cui le ASST stanno affrontando la carenza di personale. «Il problema della mancanza di personale è evidente e ne siamo consapevoli», sottolineano le organizzazioni sindacali, che contestano però l’assenza, nella maggioranza dei casi, di un confronto preventivo con i rappresentanti dei lavoratori.

A preoccupare è anche la durata di alcuni affidamenti, che arriverebbero fino a nove anni. Secondo la Cisl, il rischio è che una soluzione nata per rispondere temporaneamente alla difficoltà di reperire professionisti sanitari finisca per trasformarsi in un modello di gestione permanente.

Un altro nodo riguarda le differenze contrattuali. Professionisti impegnati nelle stesse attività possono infatti avere retribuzioni, orari, tutele e condizioni lavorative differenti a seconda del contratto applicato. Una frammentazione che, secondo il sindacato, rischia di accentuare le disuguaglianze, compromettere la stabilità occupazionale e incidere indirettamente sulla qualità dell’assistenza.

La Cisl chiede quindi alle ASST un confronto trasparente sulle ragioni degli affidamenti, sui costi, sugli standard assistenziali e sui controlli previsti, ribadendo la necessità di mantenere una forte responsabilità pubblica nella gestione della rete sanitaria territoriale.

«Il successo della riforma si misurerà nella capacità di garantire cure accessibili e continuative, valorizzando i professionisti e rafforzando la responsabilità pubblica», concludono le organizzazioni sindacali.