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Otto titoli italiani conquistati nell’arco di una stagione, dagli allievi ai master. Il 2026 della Canottieri De Bastiani Angera si chiude con numeri che raccontano una delle annate più ricche nella storia del sodalizio remiero angerese. L’ultimo successo è arrivato pochi giorni fa a San Giorgio di Nogaro, ai Campionati Italiani di Fondo Master, dove Michele De Petris ha centrato una doppietta nel singolo 55-64 e nell’otto over 64.

A tracciare il bilancio è il presidente Giorgio Vesco: «È stato un 2026 molto importante. Abbiamo ottenuto tantissime vittorie, ma soprattutto otto campionati italiani vinti dai nostri atleti in un arco di età che va dai 12 ai 73 anni. Quattro titoli sono arrivati nel sedile fisso e quattro nel settore olimpico. C’è tanto lavoro dietro, ma alla fine i risultati arrivano e siamo contenti di avere qui tanti ragazzi».

I primi quattro tricolori sono arrivati nel sedile fisso ai Campionati Italiani di Corgeno. Due portano la firma di Margherita Boraschi, vincitrice nel singolo allieve e poi nel gran fondo. A imporsi sono state anche Nadja Van Oeveren e Felicia Pontisso nel due di coppia master femminile e il quattro di coppia femminile composto da Caterina Monteggia, Gloria Marino, Vittoria Calabrese e Suela Reci.

Nel settore olimpico il protagonista è stato Michele De Petris, autore di tre titoli italiani tra Genova e San Giorgio di Nogaro. Il quarto è invece arrivato nel coastal rowing a Pesaro, con lo stesso Giorgio Vesco al timone del quattro di coppia misto vincitore.

La stagione della De Bastiani non si è fermata ai titoli. Sono arrivati quindici podi alla regata sprint di Casale Monferrato, due bronzi a Pesaro e un ruolo da protagonista nella Coppa Italia FICSF di Peschiera del Garda, dove sei dei sette successi della rappresentativa Varese-Vco sono stati firmati da atleti angeresi.

Dietro i risultati c’è anche la crescita dell’attività rivolta ai master. Un percorso che il presidente lega al lavoro di Roberto Zanin, preparatore atletico della società. «Con il suo entusiasmo ha portato i nostri ragazzi a questi risultati, ma non si è accontentato. Ha creato un gruppo master di una trentina di persone, alcune delle quali arrivano dopo un intervento o qualche acciacco dovuto all’età. Si allenano la mattina e la sera e qualcuno esce sulle barche di coastal rowing messe a disposizione da Fabrizio Vanetti, costruttore di barche, che ora vive ad Angera e ha la sua base da noi».

Oggi la Canottieri conta 25 atleti impegnati nelle competizioni e sfiora le sessanta persone considerando anche il gruppo master. Una crescita favorita anche dalla nuova sede affacciata sul lago, realizzata «grazie alle passate amministrazioni» sottolinea Vesco (che nel 2023 si candidò con la lista Angera per Tutti, ndr).

Tra le storie della stagione c’è anche quella di Julius Van Oeveren, atleta con doppio passaporto italiano e olandese che, dopo la vittoria del campionato nazionale dei Paesi Bassi nel coastal rowing, è stato convocato dalla nazionale olandese per gli Europei di La Línea de la Concepción, in Spagna.

Il pensiero è già rivolto al prossimo anno. «Stiamo lavorando per un 2027 travolgente. Abbiamo chiesto di organizzare una gara del campionato europeo e la Coppa Italia, che si svolgerebbe a ottobre. Se la Federazione ci concederà questo privilegio, sarà una grande occasione per Angera e per tutto il lago».