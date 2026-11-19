Pablo Trincia al Teatro di Varese con “L’uomo sbagliato”: «Un’indagine sul palco che fa arrabbiare, ridere, commuovere, ma soprattutto riflettere»
L'autore e podcaster sarà a Varese il 30 novembre per una delle ultime tre tappe del tour. Dalle differenze tra il gabbiotto di registrazione e il palcoscenico al racconto di quindici omicidi tra Puglia e Basilicata negli anni Novanta
Un anno in tournée nei teatri italiani, con le ultime tre tappe ormai alle porte: Varese, Bologna e Cremona. In vista dell’appuntamento varesino del 30 novembre, Pablo Trincia racconta il passaggio dalla dimensione raccolta del podcast alla scena teatrale con lo spettacolo “L’uomo sbagliato”, un percorso che definisce tra le esperienze più significative della propria carriera.
Dal gabbiotto al palcoscenico: come cambia il racconto
Lasciare la postazione fissa di registrazione per affrontare una platea richiede un cambio netto di registro e di fisicità. «Nel podcast sei fermo, seduto o in piedi in un gabbiotto; sul palco invece devi muoverti, raccontare anche con il corpo, con la gestualità e con un’energia che devi mantenere costante da Padova a Udine fino a Palermo», spiega Trincia.
Cambia anche la struttura stessa della narrazione, che impone un lavoro di sintesi molto più serrato rispetto alle puntate audio: «La difficoltà principale è racchiudere tutto nel tempo dello spettacolo, trovando l’essenza della storia. Restano due linguaggi molto diversi, pur avendo sempre la voce al centro, ma girare l’Italia e incontrare il pubblico dal vivo è un viaggio che ripeterò sicuramente con altri temi».
“L’uomo sbagliato”: un’indagine dal vivo tra documenti, audio e video
Al centro dello spettacolo c’è una vicenda giudiziaria avvenuta nella seconda metà degli anni Novanta tra Puglia e Basilicata. Tra il 1994 e il 1997, nella stessa area geografica, si verificano quindici omicidi: per circa la metà dei casi vengono arrestate diverse persone, mentre altri delitti restano irrisolti, fino al momento in cui uno degli arrestati confessa di essere l’unico responsabile di tutti gli omicidi, ribaltando l’intera ricostruzione.
Più che una semplice lettura, lo spettacolo si sviluppa come una vera e propria indagine in diretta. «Mostriamo il backstage del nostro lavoro: come si ragiona, come si cercano i documenti, l’attenzione alle sfumature del linguaggio e al modo in cui gli indizi si nascondono all’interno del materiale d’archivio, tra video e registrazioni audio».
Le inchieste più significative e il metodo di lavoro
Nel bilancio dei numerosi lavori realizzati negli ultimi anni – ciascuno dei quali richiede mediamente dai tre ai sei mesi di ricerca e preparazione da parte della squadra – Trincia individua due titoli particolarmente rilevanti nel proprio percorso: Veleno, dedicato alla vicenda dei bambini allontanati dalle famiglie in Emilia-Romagna, e Sangue loro, incentrato sul terrorismo palestinese. «Quest’ultimo è stato un lavoro di scrittura molto delicato: bastava sbagliare una parola per dare un’idea distorta, ma siamo riusciti a calibrare ogni passaggio con grande attenzione». Impossibile non citare anche la vicenda legata a Denis Bergamini tornata d’attualità grazie alla condanna in Appello dell’ex fidanzata del calciatore Isabella Internò 37 anni dopo i fatti.
Sui progetti futuri non anticipa nuovi titoli, spiegando che ogni spunto ritenuto valido viene generalmente sviluppato compatibilmente con i tempi di produzione, mentre rivolge un invito diretto al pubblico varesino in vista del 30 novembre: «È uno spettacolo che fa arrabbiare, ridere, commuovere, ma soprattutto riflettere».
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