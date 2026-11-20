Palazzo Marino diventa un “Monumento vivo” per tutelare la colonia di rondoni pallidi (Apus pallidus), specie migratrice che da diversi decenni nidifica, con due covate all’anno, dietro i capitelli a forma di testa che si trovano sulle facciate.

Il riconoscimento da parte della Giunta di Palazzo Marino nasce da una proposta del Garante per la Tutela degli Animali, Gustavo Gandini, con dieci associazioni storicamente impegnate nella tutela e salvaguardia degli animali, in particolare dei rondoni.

Il progetto Monumenti vivi definisce in tal modo un edificio antico o moderno le cui caratteristiche architettoniche hanno determinato l’insediamento di forme di biodiversità, tra cui le colonie di rondoni durante il periodo riproduttivo, altre specie di interesse naturalistico e conservazionistico.

Il riconoscimento ha natura culturale, educativa e simbolica e non introduce nuovi vincoli ma tutela i nidi in caso di interventi di manutenzione, restauro o riqualificazione del Palazzo.

Un riconoscimento che non fa che confermare l’attenzione dell’Amministrazione per la salvaguardia della biodiversità: già in occasione dei recenti lavori di restauro di Palazzo Marino sono state create le condizioni per consentire la prosecuzione della nidificazione dei rondoni pallidi.

«Riconoscendo Palazzo Marino come un Monumento Vivo sosteniamo e incoraggiamo la tutela dei rondoni, specie già protetta a livello nazionale e tutelata anche dal nostro Regolamento Animali – spiega l’assessora all’Ambiente e Verde con delega alla Tutela degli Animali Elena Grandi –. Una specie che in Lombardia sta sempre più impoverendosi ma che è molto importante per gli ecosistemi urbani: si tratta infatti di uccelli che cacciano in volo grandi quantità di insetti e piccoli ragni, svolgendo un importante ruolo di controllo numerico di questi animali in città»

«Questa scelta – prosegue Grandi – è in linea con le politiche tese alla salvaguardia della biodiversità della città che l’Assessorato porta avanti attraverso diverse azioni e iniziative e che ribadiremo nelle modifiche al Regolamento per il Benessere e la Tutela Animali a cui stiamo lavorando e che a breve arriverà anche nell’Aula del Consiglio comunale. La stessa attenzione alla biodiversità e al recupero della natura è confermata anche nel Regolamento d’Uso e Tutela del Verde pubblico e privato e nel Piano del Verde e del Paesaggio che verrà sottoposto a breve all’approvazione dei consiglieri e delle consigliere»

«Invito i milanesi e le milanesi – aggiunge il Garante Gustavo Gandini –, e tutti i visitatori che tra aprile e ottobre attraverseranno piazza della Scala, ad alzare lo sguardo e osservare le acrobazie aeree di questi fantastici uccelli».