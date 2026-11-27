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Un patrimonio da conservare e anche da rendere riconoscibile, fruibile e capace di continuare a raccontare la storia della città. Con l’inaugurazione di Palazzo Uli, Ats Insubria ha presentato il risultato del restauro delle facciate dell’edificio, concluso nella primavera 2026 al termine di un percorso avviato nel 2022 grazie a un finanziamento regionale di 850.000 euro.

L’intervento ha avuto l’obiettivo di preservare le caratteristiche architettoniche dell’immobile, garantirne la conservazione e valorizzarne il significato storico, conciliando la tutela con l’utilizzo quotidiano degli spazi.

Palazzo Uli rappresenta una significativa testimonianza del “Laboratorio del Moderno”, sviluppatosi a Como tra gli anni Venti e Quaranta. Materiali e tecniche costruttive, innovativi per l’epoca, hanno richiesto un approccio al restauro particolarmente attento per preservare le caratteristiche originarie dell’edificio.

Per questo il progetto è stato preceduto da un “cantiere pilota”, che ha permesso di approfondire lo stato di conservazione delle facciate e individuare materiali, tecniche e modalità di intervento appropriate. Parallelamente, gli approfondimenti sulla componente strutturale hanno confermato il buono stato della struttura portante e la compatibilità dell’edificio con gli utilizzi attuali.

Il recupero ha assunto anche un valore di conoscenza e formazione. Palazzo ULI è già inserito nei percorsi di visita degli studenti del Politecnico di Milano e sono in corso di definizione accordi per consentire che l’esperienza di restauro possa diventare un caso studio nell’ambito dei laboratori universitari. Il cantiere concluso diventa in questo modo un patrimonio di conoscenze da mettere a disposizione delle nuove generazioni di progettisti.

Nel corso dell’inaugurazione è stata inoltre scoperta una targa dedicata a Palazzo ULI, pensata per rendere immediatamente riconoscibile l’edificio e offrire a cittadini e visitatori una sintesi della sua storia e del suo valore. La targa ne ripercorre il percorso dal concorso di idee del 1938 alla costruzione nel 1943, fino alla restituzione alla comunità nel 2026, definendolo luogo di “memoria, cura e conoscenza”. Questo momento è stato preceduto dalla benedizione di Monsignor Fausto Sangiani.

«Restituire pieno valore a Palazzo ULI significa prendersi cura di un patrimonio di ATS Insubria e, al tempo stesso, di un bene che appartiene alla storia e all’identità della città di Como. Investire nella qualità dei luoghi di lavoro significa investire anche nel benessere delle persone: ambienti curati, sicuri e funzionali contribuiscono a creare condizioni migliori per chi quotidianamente li vive e vi lavora. Con questo intervento tutela, utilizzo degli spazi e valorizzazione del patrimonio si incontrano, consentendo a Palazzo ULI di continuare a essere vissuto, conosciuto e trasmesso alle generazioni future», ha sottolineato Salvatore Gioia direttore generale di ATS Insubria.

Alessandro Fermi, Assessore all’Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia ha detto: «L’inaugurazione di Palazzo ULI rappresenta un momento significativo per Como e per tutto il territorio. Regione Lombardia ha contribuito in modo sostanziale a restituire alla comunità un edificio storico, rinnovato negli spazi. La riqualificazione di un patrimonio architettonico acquista infatti pieno valore quando riesce a coniugare memoria e futuro, trasformando un luogo della storia della città in uno spazio dedicato ai cittadini, alla salute e al benessere. Investire in ambienti moderni, funzionali e accoglienti significa migliorare le condizioni di chi vi lavora e la qualità dell’esperienza di chi accede. È un investimento concreto nella qualità del servizio pubblico e nella vicinanza alle persone».

A completare il racconto del percorso di recupero sono stati gli interventi di Marzia Molina delegata dell’Ordine degli Ingegneri di Como e Direttore della Gestione Tecnico Patrimoniale di ATS Insubria, Maria Mimmo Funzionaria della Soprintendenza responsabile per la città di Como e Matteo Moscatelli presidente dell’archivio Cattaneo e docente presso il Politecnico di Milano. I tre contributi degli esperti, da prospettive complementari, hanno permesso di approfondire come sia stato organizzato e realizzato l’intervento, dalle attività preliminari e dalla gestione del restauro alle esigenze di tutela e conservazione, fino al significato storico e architettonico di Palazzo ULI e alle opportunità di studio e collaborazione con il mondo universitario.

Presente anche la direzione strategica di ATS Insubria con il direttore sociosanitario Enrico Tallarita, il direttore sanitario Giuseppe Catanoso e il direttore amministrativo Massimiliano Tonolini. La rilevanza dell’iniziativa è stata sottolineata anche dalla presenza del Viceprefetto Vicario di Como Lucrezia Loizzo, della Vicesindaca di Como Nicoletta Roperto, dei Consiglieri Regionali Marisa Cesana e Sergio Gaddi, del Presidente dell’Ordine dei Medici Gianluigi Spata e del Consigliere dell’Ordine degli Architetti Enrico Clerici.