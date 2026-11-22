Dare forma al legno, trasformarlo in uno strumento musicale e lasciare che sia il suono a raccontare il lavoro delle mani. Paolo Bianchi, in arte WAIZ, è un giovane liutaio di Comerio che ha saputo unire la passione per la scultura, la creatività artistica e la musica. Nel suo laboratorio nascono strumenti unici, frutto di sperimentazione, precisione e di una continua ricerca di nuove forme e sonorità. La sua storia è protagonista di un nuovo incontro di “Acqua Pane e Terra”, il progetto di Walter Capelli che racconta persone, passioni e mestieri attraverso il loro rapporto con la materia e il territorio.

Dalla scultura alla liuteria

Il percorso di Paolo comincia sui banchi del Liceo Artistico, dove scopre il fascino della scultura. Modellare il legno, lavorare con le mani e trasformare un materiale grezzo in qualcosa di nuovo diventano presto una passione.

È proprio da questa esperienza che nasce l’interesse per la liuteria. Inizialmente Paolo sperimenta da autodidatta, poi decide di approfondire le proprie conoscenze frequentando una scuola di liuteria a Milano.

La formazione tecnica si intreccia così con la sensibilità artistica. Il risultato sono strumenti che devono essere belli da vedere, ma soprattutto capaci di produrre musica.

WAIZ, tra ukulele e strumenti originali

WAIZ è il nome con cui Paolo firma le sue creazioni. Nel laboratorio di Comerio realizza ukulele classici ed elettrici, lavorando ogni pezzo con attenzione artigianale e cercando soluzioni che rendano ogni strumento riconoscibile.

Tra le sue invenzioni più particolari ci sono i Benjoleles, strumenti che nascono dall’incontro tra il banjo tradizionale e l’ukulele moderno. Una contaminazione che racconta bene il suo approccio: partire dalla tradizione per sperimentare nuove possibilità espressive.

Ogni strumento richiede tempo, pazienza e precisione. Dalla scelta del legno alla lavorazione delle forme, fino alle rifiniture, ogni passaggio contribuisce a costruire non soltanto un oggetto, ma una sua identità sonora.

Il sogno di un laboratorio affacciato sul Lago Maggiore

Oggi Paolo lavora a Comerio, ma guarda anche al futuro. Il suo sogno è creare uno spazio affacciato sul Lago Maggiore, dove far convivere la liuteria, la musica e l’arte.

Non soltanto un laboratorio per costruire strumenti, ma un luogo aperto alle persone, capace di ospitare incontri, eventi musicali e occasioni di condivisione. Uno spazio in cui il paesaggio possa diventare parte dell’esperienza artistica.

È una visione che va oltre il mestiere del liutaio e immagina un rapporto più ampio tra creatività, territorio e comunità.

La storia di WAIZ racconta così il percorso di un giovane artigiano che ha trasformato una passione nata a scuola in una professione. Un lavoro in cui il legno non è soltanto materia da modellare, ma qualcosa a cui dare voce.