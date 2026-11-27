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Paolo Orrigoni è presidente di TIGROS, la catena della grande distribuzione alimentare nata a Varese e oggi presente in undici province tra Lombardia e Piemonte. Nato a Varese nel 1977, cresciuto tra Castronno, Morazzone e Azzate prima di stabilirsi definitivamente nel capoluogo, ha affiancato per anni il padre nell’attività industriale di famiglia prima di dedicarsi interamente, a partire dai primi anni Duemila, allo sviluppo del marchio commerciale. Sotto la sua guida, TIGROS è passata dal modello del piccolo e medio punto vendita a quello del supermercato moderno, diventando la prima impresa familiare della provincia di Varese per numero di dipendenti e fatturato.

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Paolo Orrigoni dove è nato e dove è cresciuto?

«Sono nato a Varese nel 1977. Ho iniziato a vivere a Castronno, paese natale di mio padre e dove i miei genitori vivevano appena sposati insieme a mia sorella maggiore. Da lì abbiamo girato un po’ per la provincia di Varese, tra Vergiate, Morazzone e Azzate, per poi stabilirmi al termine delle scuole superiori a Varese, dove vivo tuttora insieme ai miei figli».

C’è un luogo che porta nel cuore, che rappresenta qualcosa di importante nella sua vita?

«Penso che una fase fondamentale sia stata il periodo in cui ho lavorato assieme a mio padre nell’azienda di antifurti che avevamo a Brunello. La scelgo come luogo che mi porto nel cuore perché è stata un’esperienza estremamente formativa, presente fin dagli anni delle scuole, quando passavo lì molto tempo. Non c’entra molto con il lavoro che faccio oggi, perché fare antifurti per auto ha pochi punti in comune con la grande distribuzione alimentare, però mi ha segnato molto e mi ha lasciato ricordi molto belli».

Quanto conta nella sua esperienza la varesinità?

«Dipende da quali valori attribuiamo oggi a questo termine. Io la vivo come qualcosa legato al darsi da fare e al cercare di fare bene il proprio lavoro. Nelle persone nate a Varese che fanno attività imprenditoriali ho sempre apprezzato la volontà di impegnarsi per raggiungere gli obiettivi, ma anche il desiderio di fare qualcosa di fatto bene, che andasse oltre l’interesse contingente di guadagnare soldi o quote di mercato. È un territorio competitivo, che spesso viene definito provinciale nel confronto con Milano, ma io credo sia più corretto dire pragmatico e attento a bisogni diversi da quelli della grande città».

Quali sono stati i passaggi decisivi nella storia dell’azienda, quelli in cui lei diventa protagonista?

«Il passaggio fondamentale si realizza tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila, quando l’attività della nostra famiglia, divisa tra industria e la piccola catena di supermercati che era TIGROS, decide di uscire dal mondo industriale per entrare con convinzione in quello della distribuzione, rifiutando un’offerta di acquisizione dei nostri negozi da parte di Carrefour. È il momento chiave: se avessimo venduto, la nostra storia si sarebbe fermata lì. Coincide anche con il momento in cui ho iniziato a dedicare tutto il mio tempo a TIGROS, sviluppando un concetto di negozio diverso dalla bottega sotto casa, più moderno, che oggi caratterizza la nostra rete».

Può darci una fotografia di TIGROS oggi, tra territori e punti vendita?

«Siamo presenti in undici province tra Lombardia e Piemonte e chiuderemo l’anno con novantadue punti vendita. Mi auguro che l’anno prossimo si possa festeggiare il negozio numero cento, magari proprio a Varese. Abbiamo circa 4.200 collaboratori diretti, a cui se ne aggiungono altri 500-600 indiretti: siamo la realtà con sede a Varese con il maggior numero di persone impiegate, e siamo tra le prime tre aziende della provincia per dimensione, davanti a noi solo due multinazionali. Siamo la prima impresa familiare del territorio».

Qual è l’elemento di cui va più soddisfatto, ripensando al percorso fatto?

«C’è sicuramente l’orgoglio di aver saputo sfruttare delle fortune che ho avuto dalla vita, perché nascere in una famiglia che ti dà la possibilità di portare avanti un business già avviato non è un vantaggio da poco. Oggi poter dire che l’impegno messo prima dai miei genitori e poi da me e da tutti i miei collaboratori porta ad avere un’azienda che va bene è fonte di soddisfazione. C’è poi un altro aspetto che mi fa sorridere: quando comunicammo che non avremmo venduto a Carrefour, qualcuno definì la scelta poco lungimirante, sostenendo che le piccole aziende locali non avrebbero avuto spazio in futuro. A distanza di vent’anni le cose sono andate diversamente, e questo, senza alcun imbarazzo, mi permette di sorridere».

Qual è oggi l’elemento vincente di TIGROS in un mercato sempre più competitivo?

«TIGROS è un’azienda molto efficiente. Ci dimentichiamo che la competizione nel nostro settore è cresciuta negli anni, non diminuita: il fatto che alcuni player siano usciti dal mercato non significa che si sia semplificato, anzi. La diffusione del discount e la capillarità di alcune insegne hanno cambiato profondamente lo scenario. TIGROS riesce a essere competitiva perché ha creato processi estremamente efficienti, mantenendo caratteristiche che altrove è difficile trovare: curiamo molto il fabbisogno della spesa quotidiana e i prodotti freschi, grazie a una logistica che ci dà un vantaggio rispetto agli altri. Il rapporto con il territorio ci permette inoltre di conoscere meglio i bisogni delle persone: chi prende le decisioni di tutti i giorni vive qui, ed è un vantaggio in un mercato dove non conta quanto sei grande globalmente, ma quanto sei bravo localmente».

Quali criteri seguite per decidere se aprire o meno in un nuovo territorio?

«Da una parte ci sono elementi strategici legati alla prudenza con cui affrontiamo territori che non conosciamo, già presidiati da altri, e che ci impongono di studiare realtà vicine a noi dal punto di vista culturale, demografico e delle abitudini quotidiane. Dall’altra c’è un tema logistico: la nostra è un’azienda di logistica oltre che commerciale, e riuscire a rifornire i punti vendita in maniera rapida, veloce e costante è fondamentale. La nostra sede operativa logistica è a Cassano Magnago, cuore pulsante della proposta commerciale dei freschi, e guardiamo ai territori che possono essere riforniti da quella piattaforma».

Cos’è il successo per lei?

«Essere migliori dell’anno scorso, non solo come persona ma come gruppo. Poterci guardare alla fine di un anno e vedere che tutti gli sforzi messi in campo hanno portato, almeno in qualche aspetto, a essere migliori. Non c’è un numero che ti dice sono arrivato lì e ho avuto successo: c’è uno sguardo critico rispetto a quello che siamo oggi e a quello che vorremmo essere. Sono convinto che sia questo il modo in cui dobbiamo misurare la nostra soddisfazione, che spesso per noi è sinonimo di successo».

In molti supermercati c’è una targa dedicata a suo padre, fondatore dell’azienda: cosa rappresenta ancora oggi?

«Ci serve per capire da dove veniamo, in termini di cultura e di approccio al lavoro, e serve ai nostri collaboratori come punto di riferimento per superare le difficoltà: pensare al bene di tutti è il modo migliore per cercare una soluzione. C’è poi un legame profondo con il territorio: siamo fortunati ad aver avuto la possibilità di sviluppare il nostro lavoro in provincia di Varese, perché la dinamicità imprenditoriale e la ricchezza di questo territorio ci hanno dato la possibilità di crescere, di trovare collaboratori, sfide, stimoli e concorrenti bravi che ci hanno insegnato a fare le cose meglio».

C’è un aneddoto, un ricordo che racchiuda la passione messa in questo lavoro?

«Descriverei la mia passione parlando di costanza e dedizione, di tempo dedicato, di fine settimana sacrificati, cosa che vivono anche i miei collaboratori. Se devo ricordare un momento preciso, penso al 30 giugno del 2010, quando abbiamo aperto il negozio di Solbiate Arno. Facemmo una cena la sera prima dell’apertura, dentro il negozio, con un bel po’ di persone, e annunciammo un progetto che avrebbe proiettato TIGROS nel futuro. Da lì in avanti è iniziata una crescita molto buona, e quella sera me la ricordo ancora molto bene».

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