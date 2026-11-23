Quella di oggi – lunedì 23 novembre – è stata una giornata speciale per il mondo del ciclismo. Papa Leone ha infatti ricevuto una folta delegazione dell’UCI – Unione Ciclistica Internazionale – formata da molti campioni ma anche da diversi dirigenti e organizzatori. Tra questi ultimi anche le due figure di spicco della provincia di Varese, ovvero Renzo Oldani e Mario Minervino, patron rispettivamente della Tre Valli Varesine e del Trofeo Binda. (foto Vatican Media)

«Partecipare a questo incontro con il Papa è stata una grande emozione» confessa Minervino, l’uomo che ogni anno porta a Cittiglio il meglio del pedale femminile mondiale. «Essere a Roma con i più grandi campioni e personaggi del ciclismo è splendido ma tutto diventa piccolo davanti alla maestosità del Vaticano e all’immensa figura del Papa che ti entra con del cuore e nello spirito» gli fa eco Oldani.

La delegazione comprendeva diversi campioni che hanno fatto la storia di questa disciplina: a Roma sono arrivati Eddy Merckx e Francesco Moser, Miguel Indurain e Vincenzo Nibali mentre sul lato femminile ecco Jeannie Longo e le olandesi Demi Vollering e Annemiek Van Vleuten, grandi protagoniste di queste stagioni.

Merckx e Moser, curiosamente, erano in Vaticano anche nel 1974 quando dalla Santa Sede prese il via una tappa di quel Giro d’Italia (che il “Cannibale” vinse). Papa Leone non è nuovo a contatti con il mondo del pedale: nel 2025, poco dopo la sua elezione, salutò e benedì i corridori del Giro che disputarono la tappa finale della corsa che prevedeva un attraversamento del territorio del Vaticano e dei suoi Giardini per una lunghezza di 3,5 chilometri.

da sinistra: Renzo Oldani, l’ex presidente federale Di Rocco, Francesco Moser e Mario Minervino

LE PAROLE DEL PAPA

«Sono contento di accogliervi questa mattina per condividere l’entusiasmo della vostra passione e delle soddisfazioni sportive che avete raggiunto – ha detto il Santo Padre – Il ciclismo, infatti, è uno degli sport più popolari e amati nel mondo. Non solo: la bicicletta fa parte della storia e dell’identità di tante culture. Da un lato è un mezzo utile per muoversi in semplicità e adottare uno stile sano, dall’altro si rivela uno strumento che può consentire belle esperienze spirituali […] Come me, molti conservano nella memoria le immagini delle vostre corse. Assistere a quelle imprese sportive, così radicate nella cultura e nel tessuto sociale, va oltre il fatto agonistico. Le vittorie, ma anche le sconfitte, le gioie e le delusioni che avete affrontato esprimono i valori e le sfide dalle quali è costituita l’esistenza umana. Il ciclismo può dunque essere inteso come metafora di quella “vita in abbondanza” tipica di ogni autentica esperienza sportiva».

RENZO OLDANI A “50 STORIE”

Ascolta la puntata della serie podcast “50 Storie – Un territorio” con protagonista Renzo Oldani. La trovate nel box sottostante.