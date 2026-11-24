Una soluzione strutturale e di lungo periodo per risolvere la cronica carenza di posti auto attorno all’Ospedale di Circolo di Varese. È l’obiettivo al centro del tavolo di confronto avviato tra l’Asst Sette Laghi e il Comune di Varese, che stanno valutando la realizzazione di un parcheggio multipiano nelle vicinanze del presidio ospedaliero.

L’azienda socio-sanitaria interviene così sul tema della sosta, una criticità che incide quotidianamente soprattutto sull’organizzazione dei dipendenti e dei professionisti sanitari, e che era stata nuovamente sollevata lo scorso 4 novembre da una nota del segretario generale della Uil Fp, Gianluca Firrisi.

Il progetto e i tempi amministrativi

Il dialogo tra l’azienda ospedaliera e l’amministrazione comunale viene definito ben avviato, ma richiede ancora diversi passaggi formali e il rispetto delle procedure burocratiche. Per questa ragione, i vertici di Asst Sette Laghi preferiscono al momento non sbilanciarsi su tempistiche certe o dettagli tecnici non ancora formalizzati, pur ribadendo che l’intervento punta a incrementare in maniera stabile e significativa la disponibilità di stalli. Parallelamente, l’azienda sta valutando anche soluzioni tampone per ridurre i disagi nel breve periodo.

La posizione della direzione amministrativa

A fare il punto sulla situazione è Ugo Palaoro, direttore amministrativo e capo della delegazione trattante di Asst Sette Laghi, che riconosce il peso delle segnalazioni arrivate dalle sigle sindacali: «Il tema dei parcheggi è da tempo all’attenzione dell’Azienda ed è anche oggetto del confronto con le rappresentanze dei lavoratori, che hanno più volte segnalato le difficoltà vissute quotidianamente dai professionisti. Il contributo delle organizzazioni sindacali, e in questo caso le sollecitazioni della Uil Fp, rappresenta un elemento importante del confronto, che deve tradursi nella ricerca di risposte concrete».

Palaoro conferma la volontà di puntare su un’opera definitiva piuttosto che su semplici palliativi: «Sappiamo bene che, per chi ogni giorno raggiunge l’Ospedale di Circolo per svolgere il proprio lavoro, il problema del parcheggio non è una questione marginale, ma una difficoltà che incide sull’organizzazione della giornata. Per questo abbiamo scelto di non limitarci alla ricerca di interventi temporanei. L’obiettivo è arrivare a una soluzione realmente strutturale. Ci vorrà ancora del tempo, perché un intervento di questa portata richiede procedure e passaggi amministrativi precisi, ma la collaborazione con il Comune di Varese è concreta e il lavoro è ben avviato».

L’impegno dell’azienda resta quello di mantenere aperto il canale di dialogo con i sindacati, aggiornando i dipendenti sugli sviluppi dell’iter amministrativo nei prossimi mesi.