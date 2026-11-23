Parcheggi gratuiti nell’Area Verde per il periodo natalizio a Varese: giorni e orari
Dal venerdì pomeriggio al sabato, oltre ai sei giorni che precedono il Natale: la misura entra in vigore dall’ultimo venerdì di novembre fino al 17 gennaio per agevolare la sosta nelle vie interessate
Con l’avvicinarsi delle festività natalizie tornano le agevolazioni per la sosta nelle aree a pagamento ricomprese nella cosiddetta “Area Verde”.
La misura, regolata dalla delibera di giunta numero 190 del 23 novembre 2023, prevede la possibilità di parcheggiare gratuitamente negli stalli blu in fasce orarie prestabilite, a partire dall’ultimo venerdì di novembre e fino al 17 gennaio.
Nel dettaglio, la libera sosta sarà consentita secondo il seguente calendario:
Il venerdì, nella fascia pomeridiana dalle ore 14.00 alle ore 20.00;
Il sabato, per l’intera giornata commerciale dalle ore 10.00 alle ore 20.00;
Nei sei giorni antecedenti il Natale, sempre nella fascia oraria compresa tra le ore 10.00 e le ore 20.00.
L’iniziativa viene riproposta annualmente sulla base delle disposizioni comunali già approvate per favorire l’accessibilità e gli spostamenti durante il periodo delle feste.
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