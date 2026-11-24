A partire dal 1° gennaio 2027 i residenti di Barasso potranno lasciare gratuitamente l’auto nel parcheggio antistante la stazione ferroviaria. La misura è stata stabilita dalla Giunta comunale attraverso la delibera numero 67 dello scorso 9 novembre, nell’ambito della revisione annuale delle tariffe comunali, con l’obiettivo di sostenere pendolari e studenti che utilizzano quotidianamente il treno.

Come funzionerà il tagliando per i residenti

Per usufruire dell’esenzione sarà necessario esporre un apposito tagliando, che potrà essere ritirato presso gli uffici comunali a partire dal prossimo 15 dicembre. Ogni nucleo familiare residente avrà la possibilità di registrare fino a due targhe sul medesimo pass, da utilizzare però in modo alternativo per una sola vettura alla volta. Per chi già dispone di un abbonamento sottoscritto nel 2026 con validità estesa all’anno successivo, il Comune ha previsto il rimborso della differenza, riparametrata su base mensile per il periodo di competenza del 2027, richiedibile a partire da gennaio.

Le tariffe dal 1° gennaio 2027

Considerata la funzione sovracomunale dello scalo ferroviario di Barasso, l’amministrazione ha mantenuto le strisce blu e un sistema tariffario differenziato per garantire la rotazione e la disponibilità dei posti anche agli utenti provenienti dai paesi vicini:

Residenti di Barasso: 0,00 euro al mese con tagliando comunale (valido per una vettura alla volta su massimo due targhe registrate).

Seconda auto dei residenti e residenti in Comuni convenzionati: 4,00 euro al mese (tariffa invariata).

Sosta giornaliera senza abbonamento: 1,50 euro al giorno.

Non residenti di Comuni non convenzionati: 20,00 euro mensili, 55,00 euro trimestrali, 110,00 euro semestrali e 220,00 euro annuali.

Il commento dell’amministrazione

«L’utilizzo del treno è una scelta che merita di essere sostenuta, anche attraverso misure concrete che possano alleggerire i costi quotidiani di lavoratori e studenti», dichiara il sindaco Lorenzo Di Renzo Scolari. «Abbiamo quindi introdotto la gratuità della sosta per i nostri residenti, cercando al contempo di garantire un equilibrio nella gestione degli spazi. Il parcheggio deve continuare a essere un servizio efficiente per tutti coloro che utilizzano la nostra stazione che è una realtà avente un’indiscussa funzione sovracomunale».

Dalla Giunta comunale aggiungono che l’intervento rappresenta «un gesto simbolico attraverso cui, come Comune, vogliamo dimostrare vicinanza a chi, per necessità, deve recarsi a Milano a studiare o lavorare e decide di utilizzare un mezzo pubblico», con l’auspicio di incentivare gli spostamenti sostenibili e alleggerire il bilancio delle famiglie.