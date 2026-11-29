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Pari e spettacolo al “Provasi” con la Castellanzese che agguanta sul 2-2 la Pro Sesto nella gara di alta classifica, mentre la Solbiatese, dopo nove gare senza sconfitte, cade a Sant’Angelo 1-0 nonostante una ripresa di grande carattere alla quale è mancato solo il gol.

Castellanzese – Pro Sesto 2-2

Allo stadio “Provasi” va in scena una partita vivace fin dai primi minuti, con entrambe le squadre pronte ad affrontarsi a viso aperto grazie a ritmi alti e continui cambi di gioco. A sbloccare il risultato poco prima della mezz’ora è però la Pro Sesto: Viscardi pesca in area Costantino, bravo a girarsi di prima intenzione all’altezza del dischetto e a battere Bongini. La reazione dei neroverdi non si fa attendere e si concretizza a quattro minuti dall’intervallo: un errore in disimpegno tra Messina e Lepore favorisce il recupero di Chessa vicino alla bandierina del corner, con l’attaccante che alza la testa e serve Valmori al limite dell’area piccola per il preciso piatto destro dell’1-1.

Nella ripresa la Castellanzese spinge con maggiore convinzione soprattutto sulla corsia mancina con le incursioni di Boccadamo, ma è la Pro Sesto ad andare vicina al nuovo vantaggio al quarto d’ora con un tiro dal limite di Lordkipanidze che si stampa sul palo alla sinistra di Bongini. Il gol ospite arriva comunque pochi minuti dopo grazie a una spettacolare rovesciata dal limite di Viscardi, realizzata proprio mentre i padroni di casa chiedevano l’interruzione del gioco per una pallonata al volto subita da Boccadamo. Dopo un grande intervento in tuffo basso di Bongini su Morello a evitare il tris biancazzurro, la Castellanzese trova la forza per riacciuffare il pari alla mezz’ora con una prodezza balistica di Sassaro, che in rovesciata dal lato destro del campo scavalca Zamarian con una traiettoria imprendibile fissando il definitivo 2-2.

TABELLINO

CASTELLANZESE – PRO SESTO 2–2 (1-1)

RETI: 26’ pt Costantino (PS), 41’ pt Valmori (C), 18’ st Viscardi (PS), 32’ st Sassaro (C)

CASTELLANZESE (3-5-2): Bongini; Matella, Sassaro, Tordini; Boccadamo (27’ st Manicone), Giuliani (20’ st Rao), Schirò, Castelletto, Bianchi (20’ st Paleari); Chessa (34’ st Colombo), Valmori (45’ st Bayo Sarr). A disposizione: Agostino, Oldani, Samaden, Villa. Allenatore: Francesco Bolzoni

PRO SESTO (4-3-3): Zamarian; Lepore, Messina, Gardoni, Meriggi; Lordkipanidze, Zazzi, Ragazzoni; Viscardi (24’ st Maffioletti), Costantino (38’ st Venturini), Morello (38’ st Vanzulli). A disposizione: Sala, Mazzola, Brioschi, Galafassi, Facchini, De Matteis. Allenatore: Matteo Contini

ARBITRO: Manuel Maiellaro di Parma; assistenti Andrea Poggi di Genova e Mattia Malerba di Cinisello Balsamo

RECUPERO: 0’ + 3’

Sant’Angelo – Solbiatese 1-0

Sconfitta di misura ma con tanti rimpianti per la Solbiatese allo stadio “Carlo Chiesa” di Sant’Angelo Lodigiano, dove i padroni di casa si impongono per 1-0. I rossoneri partono forte e dopo appena trenta secondi sfiorano il vantaggio su un errore di controllo di Monteiro Barbosa, con Chironi costretto a salvare con i piedi sulla conclusione deviata di Mavrommatis. L’estremo difensore nerazzurro si ripete poco dopo su un corner velenoso di Cominetti, mentre la Solbiatese fatica a costruire ma crea comunque una grande occasione con Pietra, fermato in uscita da Maglieri su invito verticale di Valisena. Al 33′ il Sant’Angelo passa: su un’incertezza difensiva ospite, Bernardini entra in area dal vertice destro, si accentra sul mancino e disegna un tiro a giro imparabile sul secondo palo che vale l’1-0 all’intervallo.

Nel secondo tempo la squadra allenata da mister Aletti cambia passo e schiaccia i lodigiani nella propria metà campo. Prima Henry impegna Maglieri dalla distanza, poi lo stesso portiere di casa compie un autentico miracolo su un colpo di testa ravvicinato di Puka. Al 7′ Pietra trova anche il gol del pareggio in mischia sugli sviluppi di un calcio piazzato, ma l’arbitro annulla tutto per posizione di fuorigioco. Nonostante i rischi corsi in ripartenza – con Gabrielli decisivo nel deviare in angolo un tentativo di Maltoni – i nerazzurri continuano a spingere inserendo anche Scapinello e Silla: il numero 20 viene murato da Bosia, mentre un tiro a colpo sicuro di Gasparri viene salvato praticamente sulla linea di porta da Mavrommatis, blindando il successo del Sant’Angelo fino al triplice fischio.

TABELLINO

SANT’ANGELO – SOLBIATESE 1-0 (1-0)

Marcatori: pt: 33′ Bernardini (S)

Sant’Angelo: Maglieri, Rigo, Bernardini, Cominetti (36′ st Toldo), Giorno, Nechita, Mavrommatis, Pizzi, Guerrini (25′ st Prinelli), Maltoni (42′ st Daqoune), Cavalli (25′ st Bosia). A disposizione: Rago, Garatti, Adamo, Pavesi, Santana. Allenatore: Di Lauri

Solbiatese: Chironi, Lo Re (38′ st Angelè), Puka, Gabrielli, Pietra, Pandullo (19′ st Martinez), Valisena, Gasparri (33′ st Silla), Suatoni (19′ st Galdo), Henry (10′ st Scapinello), Monteiro Barbosa. A disposizione: Mandracchia, Kolodiy, Vergato, Dagrada. Allenatore: Aletti

Arbitro: Marco Targhetta di Castelfranco Veneto (Davide Marro di Cuneo – Dragos Alexandru Mariut di Asti)

Note – Ammoniti: Cavalli (S), Nechita (S), Toldo (S), Bosia (S)

SERIE D GIRONE D – XIV GIORNATA

Arconatese – Cittadella Modena 0-0; Casatese Merate – Pontedera 3-3; Castellanzese – Pro Sesto 2-2; Correggese – Oltrepò 2-1; Pavia – Varese 0-0; Pistoiese – Lentigione 1-1; Pro Patria – Tropical Coriano 1-1; Sant’Angelo – Solbiatese 1-0; Varesina – Crema 1-1.

CLASSIFICA: Pistoiese 30; Lentigione 28; Casatese Merate, Pro Patria 26; Castellanzese 23; Sant’Angelo 22; Pro Sesto, Cittadella Modena, Crema 20, Solbiatese, Correggese 19; Pavia 18; Varese 16; Varesina 15; Tropical Coriano 10; Pontedera 9; Oltrepò 8; Arconatese 7.



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