Parola di Donna, annullato l’incontro con Daria Bignardi: la rassegna si chiude e dà appuntamento al 2027

Salta l’incontro con Daria Bignardi, previsto per martedì 17 novembre alle 19 al Salone Estense di Varese. Lo comunica l’organizzazione di Parola di Donna: la giornalista e scrittrice, per sopraggiunti impegni personali, ha dovuto cancellare tutti gli appuntamenti in programma, compreso quello varesino, che avrebbe dovuto chiudere la settima edizione della rassegna.

L’organizzazione esprime rammarico per l’annullamento di una serata molto attesa e ringrazia Manuela Lozza e l’assessore Enzo Laforgia, che avevano accolto con disponibilità l’invito a partecipare all’incontro.

La settima edizione si chiude qui

La stagione si è, dunque, conclusa l’11 novembre con lo spettacolo di Gabriella Greison, «La donna della bomba atomica», dedicato a Leona Woods. Il cartellone ha portato sul palco del Salone Estense figure femminili diverse per epoca e linguaggio, tra teatro, musica, cultura e riflessione: dalla Maria Callas interpretata da Debora Caprioglio all’omaggio musicale a Marilyn Monroe, dalla mistica e visionaria Ildegarda di Bingen alle scienziate del Joint Research Centre di Ispra.

Un percorso che, spiegano gli organizzatori, ha confermato l’identità della manifestazione: dare voce alle donne, alle loro esperienze e al loro contributo alla cultura, alla scienza e alla società. La direzione artistica ringrazia il pubblico e dà appuntamento al 2027, con una nuova edizione e «nuove storie da raccontare».