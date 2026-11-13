Parola di Donna, annullato l’incontro con Daria Bignardi: la rassegna si chiude e dà appuntamento al 2027
La giornalista e scrittrice ha cancellato tutti gli appuntamenti per impegni personali, compreso quello di martedì 17 novembre al Salone Estense di Varese. La settima edizione si era già conclusa l’11 novembre con Gabriella Greison
Salta l’incontro con Daria Bignardi, previsto per martedì 17 novembre alle 19 al Salone Estense di Varese. Lo comunica l’organizzazione di Parola di Donna: la giornalista e scrittrice, per sopraggiunti impegni personali, ha dovuto cancellare tutti gli appuntamenti in programma, compreso quello varesino, che avrebbe dovuto chiudere la settima edizione della rassegna.
L’organizzazione esprime rammarico per l’annullamento di una serata molto attesa e ringrazia Manuela Lozza e l’assessore Enzo Laforgia, che avevano accolto con disponibilità l’invito a partecipare all’incontro.
La settima edizione si chiude qui
La stagione si è, dunque, conclusa l’11 novembre con lo spettacolo di Gabriella Greison, «La donna della bomba atomica», dedicato a Leona Woods. Il cartellone ha portato sul palco del Salone Estense figure femminili diverse per epoca e linguaggio, tra teatro, musica, cultura e riflessione: dalla Maria Callas interpretata da Debora Caprioglio all’omaggio musicale a Marilyn Monroe, dalla mistica e visionaria Ildegarda di Bingen alle scienziate del Joint Research Centre di Ispra.
Un percorso che, spiegano gli organizzatori, ha confermato l’identità della manifestazione: dare voce alle donne, alle loro esperienze e al loro contributo alla cultura, alla scienza e alla società. La direzione artistica ringrazia il pubblico e dà appuntamento al 2027, con una nuova edizione e «nuove storie da raccontare».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaGi su Cadavere trovato nella vegetazione lungo il Sempione tra Somma Lombardo e Casorate
Viacolvento su Parcheggi ancora nel caos all'ospedale di Varese. Uil Fp: “La situazione continua a peggiorare”
principe.rosso su Dopo 17 mesi di attesa, l'ospedale di Busto sospende la visita dermatologica: "Carenza di specialisti"
Felice su Scritte violente e simboli inquietanti sul cimitero di Viggiù. L’amministrazione: “Offesa tutta la comunità”
Bustocco-71 su La Pro Patria riparte da Pavia: obiettivo tre punti
PaoloFilterfree su Salvini resta alla guida della Lega per la quarta volta
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.