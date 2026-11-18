«Parola di Fo. Canzone, diritto e teatro»: l’Università degli Studi dell’Insubria rende omaggio a Dario Fo nel centenario della nascita e nel decennale della scomparsa, con un pomeriggio di approfondimento e spettacolo in programma giovedì 26 novembre a Varese, dalle 14 alle 19 nell’Aula Magna Granero Porati, in via Dunant 3. Un’occasione per tornare a riflettere sull’opera e sull’impegno civile dell’artista, nato a Sangiano il 24 marzo 1926 e scomparso a Milano il 13 ottobre 2016, Premio Nobel per la Letteratura nel 1997, e sul suo rapporto con il territorio varesino e con l’Ateneo, che lo aveva ospitato nel 2015.

Organizzato dai docenti di Letteratura italiana del Dipartimento di Scienze umane e dell’innovazione per il territorio «per marcare l’attenzione e la gratitudine dell’Ateneo» nei confronti di un artista che ha lasciato un segno profondo nella cultura internazionale, l’incontro è rivolto in particolare al Dottorato in Diritto e Scienze umane e ai corsi di laurea in Scienze della comunicazione e Scienze e tecniche della comunicazione, ma è aperto all’intera comunità accademica e alla cittadinanza.

Il programma prevede una serie di interventi dedicati a diversi aspetti dell’opera e della personalità scenica di Dario Fo. Alessandra Vicentini, professoressa di Lingua inglese, apre con un ricordo della visita di Fo all’Insubria il 17 giugno 2015, quando fu ospite in Aula Magna per presentare il libro «Un uomo bruciato vivo. Storia di Ion Cazacu», scritto insieme a Florina Cazacu, figlia dell’operaio romeno ucciso nel 2000 a Gallarate dal proprio datore di lavoro. Seguono gli interventi degli italianisti dell’Ateneo: Gianmarco Gaspari parla di «Un livido sul femore. Dario Fo nella storia della canzone italiana»; Elena Valentina Maiolini approfondisce il tema linguistico con la relazione «Non fare il furbo, parla chiaro! Dario Fo, il santo e l’avvocato»; Gioele Cristofari si concentra su «Lavoro e lavoratori in Dario Fo. Da Benedetto a Ion Cazacu».

La professoressa Elena Valentina Maiolini, tra le organizzatrici della giornata, è inoltre impegnata in un percorso di ricerca dedicato all’«Affabulazione» su San Francesco, portata in scena da Dario Fo nel 1997 e caratterizzata da un’interpretazione originale e controversa della figura del Santo. Lo studio si concentra sul testo e sui suoi materiali preparatori, tra cui appunti manoscritti e copioni, in un anno particolarmente significativo anche per l’ottavo centenario della morte di Francesco d’Assisi (1226-2026). L’opera di Fo sarà inoltre al centro di una parte dei corsi di Letteratura italiana tenuti da Maiolini, con l’obiettivo di promuovere progetti di tesi di laurea dedicati all’artista.

Chiude il pomeriggio lo spettacolo di Dario Fo e Franca Rame «Tutta casa, letto e chiesa», con Marina De Juli, per la regia di Franca Rame, e la presentazione a cura della dottoranda di ricerca Anna Taravella. Attraverso una serie di monologhi, lo spettacolo affronta con ironia e linguaggio grottesco la condizione femminile, raccontando contraddizioni, difficoltà e aspirazioni delle donne. Marina De Juli interpreta alcuni dei brani più significativi del repertorio, tra cui «La donna sola» e «Il risveglio», alternando la cifra teatrale di Franca Rame a quella di Dario Fo, con la giullarata «La parpaja topola».

L’incontro rientra nelle iniziative istituzionali che stanno accompagnando in tutto il mondo le celebrazioni del Centenario di Dario Fo, promosse e sostenute dalla Fondazione Dario Fo e Franca Rame, con sede a Gubbio; www.fondazioneforame.org.