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Torna anche nel 2027 l’appuntamento per gli appassionati delle ruote artigliate con la terza edizione del circuito “Gravel Circus”. Il calendario, che si snoda tra terra, acqua e ghiaia tra il Varesotto e il nord Piemonte, prenderà il via sabato 1 maggio 2027 proprio da Ispra, in provincia di Varese.

La tappa inaugurale sulla sponda lombarda del Lago Maggiore sarà la “724 Cup”, evento promosso dalla Società Ciclistica Orinese insieme a Ciclovarese, che aprirà una rassegna articolata complessivamente su sette appuntamenti.

Le novità della terza edizione

Per la stagione 2027 gli organizzatori hanno introdotto diverse modifiche su tutti gli eventi in programma. Le novità riguardano tanto le date e le location quanto il disegno dei tracciati, rivisti con l’obiettivo di offrire ai partecipanti un’esperienza più ricca e tecnica attraverso i paesaggi del Varesotto e dell’alto Piemonte.

Iscrizioni e partnership

Un’altra importante variazione per la terza edizione riguarda le modalità di adesione al circuito. Le iscrizioni, già aperte per gli interessati, saranno infatti gestite interamente attraverso la piattaforma Keepsporting.

Sul fronte organizzativo si registra infine l’ingresso di Event Bike, che affiancherà il circuito in qualità di partner dell’evento per l’intera stagione 2027.

Questi i 7 eventi del Circuito 2027:

Sabato 1 Maggio 2027 – 724 Cup a Ispra (VA)

​Domenica 23 Maggio 2027 – Gravel dei Colli Novaresi a Castellazzo Novarese (NO)

​Domenica 13 Giugno 2027 – Varese Van Vlaanderen a Gavirate (VA)

​Domenica 12 Settembre 2027 – Cusio Cup a Invorio (NO)

​Domenica 26 Settembre 2027 – Serra Bike a Zubiena (BI)

​Domenica 24 Ottobre 2027 – Gravelliamo a Borgomanero (NO)

​Domenica 7 Novembre 2027 – Gravel & Wine a Serravalle Sesia (VC)

È possibile assicurarsi l’accesso all’intero circuito approfittando delle tariffe promozionali e fino la 31 dicembre 2026 ci si potrà iscrivere a tutte le 7 tappe con solo 90 Euro.

Tutte le news su www.gravelcircus.it