Password, spyware e fonti da proteggere: il workshop di Glocal a Castronno sulla sicurezza digitale dei giornalisti

Password salvate nel browser, telefoni da riavviare spesso, programmi craccati che aprono le porte agli attacchi. Sabato 14 novembre la sala riunioni di Materia, a Castronno, ha ospitato il workshop “Cybersecurity per giornalisti. Come proteggere sé stessi e le fonti”, uno degli appuntamenti di formazione del festival del giornalismo Glocal. A condurlo c’erano Raffaele Angius, giornalista di IrpiMedia e cofondatore del giornale d’inchiesta sardo Indip, e Sonia Montegiove, giornalista e informatica. È stata una mattinata molto pratica, con continue domande dal pubblico.

Il problema delle password

Montegiove è partita da un caso visto in una scuola. Nei computer del laboratorio, usati a turno da diversi insegnanti, il browser conservava in chiaro le password di quasi tutti i docenti, comprese quelle del registro elettronico. «Bastano due clic nelle impostazioni per esportarle in un file Excel e portarsele via con una chiavetta», ha spiegato.

Le regole di base sono note ma poco applicate: la password deve essere lunga, non banale e diversa per ogni servizio. Date di nascita e anniversari vanno evitati, perché spesso basta guardare un profilo Facebook pubblico per scoprirli. Secondo Montegiove anche l’intelligenza artificiale ha cambiato il quadro: chi attacca non prova più combinazioni casuali, ma studia gli archivi di password già rubate per capire quali parole usano più spesso le persone. Il suo consiglio è scegliere una frase in dialetto, con parole che non compaiono nei dizionari usati negli attacchi. Angius ha suggerito anche il testo di una canzone imparata a memoria, con qualche regola personale in più, come la maiuscola all’inizio di ogni parola.

Per non doversi ricordare centinaia di credenziali, i relatori hanno consigliato un password manager protetto da una sola frase lunga e da un secondo fattore di autenticazione. Montegiove suggerisce di preferire quelli a pagamento ai servizi gratuiti trovati online. Angius invece mette in guardia dal tenere tutto nello stesso posto, per esempio nell’account Google: «Se viene compromesso un unico account collegato a tutto, si perde tutto». Meglio quindi tenere il password manager e la casella di posta su servizi diversi. Anche il browser non è il posto più sicuro, perché è il programma più complesso dopo il sistema operativo: «È come la suola delle scarpe: ti porta da un punto all’altro, ma non sai cosa hai raccolto per strada».

Prima capire chi può attaccare

Per Angius tutto parte dal “modello di minaccia”, cioè dal capire chi potrebbe attaccare e cosa vorrebbe ottenere. «La sicurezza non è un percorso verticale in cui si aggiungono gradini, è un movimento orizzontale», ha detto. Contro un hacker qualunque, l’autenticazione a due fattori basta a evitare la grande maggioranza degli attacchi. Se però a cercare informazioni su un giornalista è una procura, il codice via sms si può chiedere direttamente alla compagnia telefonica. Montegiove ha ricordato che proprio l’sms è ancora usato come secondo fattore da diversi gestori dello Spid. Angius ha definito la sicurezza digitale «uno sforzo personale, quasi patriottico».

Telefoni, computer e app

Angius ha detto chiaramente di preferire l’iPhone, perché gli aggiornamenti arrivano subito su tutti i dispositivi. Nel mondo Android invece ogni produttore deve adattarli, e i tempi si allungano. A chi teme di essere un bersaglio ha consigliato di attivare la modalità di isolamento (Lockdown Mode), che blocca molti tipi di attacco. Sui computer conta la cifratura del disco, che Windows Home non offre.

Montegiove ha invitato a controllare periodicamente i permessi delle app e a tenere separati il telefono di lavoro e quello personale. Su quello personale può capitare che un figlio scarichi un gioco da uno store alternativo. Ha raccontato anche il caso di un’app torcia che chiedeva l’accesso ai registri del telefono.

Precarietà e protezione delle fonti

Il confronto ha toccato anche le condizioni di lavoro. «Con collaboratori pagati 30 euro a pezzo, molti non possono permettersi un dispositivo adeguato a proteggere le fonti», ha osservato Angius. Una freelance in sala ha sollevato la questione delle assicurazioni professionali, che quasi mai coprono la perdita di dati raccolti durante un’inchiesta. Angius ha però invitato a non usare la precarietà come alibi: «Se hai fonti che ti affidano informazioni, la responsabilità te la assumi».