Patti digitali, il prefetto Pasquariello: «Le famiglie non possono affrontare da sole la rivoluzione tecnologica»

«Non possiamo lasciare che ogni famiglia affronti da sola una rivoluzione tecnologica che riguarda il futuro dei nostri figli». È il messaggio lanciato dal prefetto di Varese Salvatore Pasquariello durante l’incontro dedicato ai Patti educativi digitali di comunità e di famiglia, ospitato venerdì 13 novembre alle Ville Ponti nell’ambito degli Stati Generali della Scuola Digitale.

Un confronto che ha coinvolto anche gli studenti, con la partecipazione dell’educatrice e divulgatrice Francesca Valla, e che ha permesso di fare il punto su un progetto destinato ad allargarsi significativamente nelle prossime settimane. La data da segnare è quella del 4 dicembre 2026, quando è previsto l’aggiornamento del protocollo d’intesa sui Patti digitali di Comunità, sottoscritto per la prima volta l’11 febbraio scorso. Ai firmatari originari si aggiungeranno una quarantina di Comuni della provincia di Varese, ATS Insubria, l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, la Fondazione Patti Digitali e UNICEF.

Un passaggio che, nelle intenzioni della Prefettura, dovrà trasformare un accordo tra istituzioni in una rete educativa capace di raggiungere concretamente famiglie, scuole e luoghi di aggregazione dei ragazzi.

Cosa sono i Patti digitali e perché riguardano tutte le famiglie

I Patti digitali nascono da una domanda che molti genitori si pongono: come accompagnare i figli nell’utilizzo di smartphone, social network e strumenti digitali senza lasciarli soli, ma anche senza imporre divieti difficili da sostenere? L’idea è quella di costruire accordi condivisi tra famiglie, con il coinvolgimento di scuole, educatori e istituzioni, per stabilire regole comuni sull’accesso e sull’utilizzo delle tecnologie.

Il progetto nazionale è stato avviato nel 2022 dal Centro di ricerca Benessere Digitale dell’Università di Milano-Bicocca, insieme ad alcune associazioni impegnate nell’educazione ai media, e si è progressivamente diffuso in diversi territori italiani.

Tre sono gli impegni principali proposti alle famiglie: decidere insieme quando consegnare ai figli il primo smartphone e consentire l’accesso ai diversi strumenti digitali; partecipare a momenti di formazione e confronto; stabilire regole condivise sull’utilizzo dei dispositivi, anche attraverso accordi tra genitori e figli.

Le indicazioni riguardano, per esempio, l’opportunità di posticipare la consegna di uno smartphone personale connesso a Internet, evitare l’uso dei telefoni a tavola o durante la notte e rispettare le età previste per l’accesso alle diverse piattaforme.

Il principio alla base è semplice: se una famiglia decide da sola di limitare l’utilizzo del cellulare, rischia di scontrarsi con la pressione del gruppo dei coetanei. Se invece più famiglie condividono le stesse regole, diventa più facile sostenerle e spiegarle ai ragazzi.

Il 4 dicembre una quarantina di Comuni entreranno nella rete

In provincia di Varese il percorso è iniziato ufficialmente l’11 febbraio 2026, con la sottoscrizione del primo protocollo d’intesa che ha coinvolto la Prefettura, la Provincia, la Camera di Commercio, l’Ufficio Scolastico Territoriale, l’Università dell’Insubria, la LIUC e i Comuni di Malnate, Venegono Superiore e Venegono Inferiore. Il prossimo 4 dicembre rappresenterà quindi una nuova tappa, con un ampliamento che coinvolgerà numerose amministrazioni locali e altri soggetti istituzionali.

Pasquariello ha spiegato che l’ingresso di ATS Insubria permetterà di rafforzare gli interventi dedicati alla prevenzione sanitaria e al benessere psicofisico dei minori, mentre la collaborazione con la Fondazione Patti Digitali offrirà la possibilità di condividere competenze, strumenti ed esperienze già sviluppate in altre parti d’Italia. La partecipazione di UNICEF porterà inoltre una maggiore attenzione alla tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il prefetto ha richiamato la necessità di prestare attenzione ai possibili effetti di un utilizzo eccessivo e non accompagnato degli schermi sulla salute dei più giovani, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni educative e sanitarie.

Ma l’obiettivo non è soltanto quello di ampliare il numero dei firmatari. «Il patto non deve rimanere un documento sottoscritto nelle sedi istituzionali», ha sottolineato Pasquariello, spiegando che deve entrare nelle scuole, nelle famiglie, negli oratori, nelle associazioni e nei luoghi di aggregazione. La prospettiva è quella di costruire «una vera infrastruttura educativa territoriale», un sistema stabile di relazioni e responsabilità condivise che non si esaurisca nella firma di un documento.

«Gli adulti devono dare l’esempio»

Uno dei passaggi più significativi dell’intervento ha riguardato il comportamento degli adulti, chiamati a essere i primi protagonisti di questa alleanza educativa. «Non possiamo chiedere ai ragazzi comportamenti che noi adulti non siamo capaci di testimoniare», ha ricordato il prefetto. La responsabilità, quindi, non riguarda soltanto i giovani e il tempo che trascorrono davanti agli schermi, ma anche i genitori e gli educatori, che devono interrogarsi sulle proprie abitudini digitali. Pasquariello ha insistito sulla necessità di non demonizzare la tecnologia, ma di insegnare a utilizzarla correttamente, accompagnando le regole con alternative capaci di suscitare interesse e partecipazione.

Sport, musica, lettura, teatro, volontariato, associazionismo e contatto con la natura sono alcune delle esperienze richiamate per restituire spazio alle relazioni personali e alla vita di comunità. Anche la noia, ha osservato il prefetto, può avere un valore educativo, perché permette ai ragazzi di sviluppare creatività e iniziativa personale, senza ricorrere continuamente allo smartphone per riempire ogni momento libero.

L’intelligenza artificiale e il rischio di smettere di pensare

Nel confronto con gli studenti, Pasquariello ha dedicato ampio spazio anche all’intelligenza artificiale. «Dobbiamo insegnare ai ragazzi a utilizzare l’intelligenza artificiale, ma soprattutto a non delegarle il pensiero». Il prefetto ha ricordato come questi strumenti possano aiutare nello studio, nella ricerca di informazioni e nella costruzione di contenuti, ma ha messo in guardia dal rischio di affidare alle macchine anche l’elaborazione delle proprie idee. Per spiegare questo concetto ha citato l’esempio di un corso dell’Università di Harvard dedicato alla lettura integrale dei grandi classici della letteratura e del pensiero, che, secondo quanto riferito durante l’incontro, ha raccolto richieste di iscrizione superiori ai posti disponibili.

Un’esperienza utilizzata per sottolineare l’importanza di continuare a leggere, scrivere, confrontarsi e sviluppare un pensiero autonomo anche nell’epoca dell’intelligenza artificiale. «Non dobbiamo contrapporre il digitale alla cultura umanistica, dobbiamo evitare che il primo impoverisca la seconda», ha affermato. Il messaggio rivolto ai ragazzi è stato quello di imparare a conoscere e governare gli strumenti tecnologici, anziché limitarsi a utilizzarli passivamente.

«Più la tecnologia diventa potente, più dobbiamo custodire il pensiero autonomo»

Nel corso dell’incontro è emersa più volte la necessità di costruire un’alleanza tra generazioni, nella quale gli adulti non si limitino a imporre regole dall’alto, ma accompagnino i ragazzi verso una maggiore autonomia. Un obiettivo che si inserisce nel tema scelto per la decima edizione degli Stati Generali della Scuola Digitale, «Educare l’umano. Abitare il digitale», dedicato al ruolo della scuola e della comunità educativa in una società sempre più attraversata dall’intelligenza artificiale.

Pasquariello ha concluso il suo intervento riassumendo la sfida in un principio: «Non dobbiamo crescere ragazzi che sappiano soltanto utilizzare gli strumenti del futuro, ma persone capaci di governarli».

E rivolgendosi direttamente agli studenti ha aggiunto: «Più la tecnologia diventa potente, più dobbiamo custodire gli spazi nei quali i ragazzi imparano a pensare con la propria testa».

Una responsabilità che, dal prossimo 4 dicembre, la rete dei Patti digitali della provincia di Varese si prepara a condividere con un numero ancora maggiore di istituzioni e comunità locali.