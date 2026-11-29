Pavia – Varese in diretta
I biancorossi scendono in campo al "Fortunati" per una sfida da non sbagliare contro la squadra allenata da Pablo Granoche
Il Varese vuole interrompere il digiuno da vittorie ma a Pavia trova una squadra che tra le mura amiche del “Fortunati” non ha mai perso. Il liveblog è offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Nicora Azzate. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓. In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI)
APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA
Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14 con “La Materia del Gol”. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.
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