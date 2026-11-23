Tribunale semivuoto, raffiche di rinvii, pochissime toghe nelle aule. È quanto si palesava lunedì mattina in Tribunale a Varese per via dell’astensione degli avvocati penalisti.

Da lunedì 23 a venerdì 27 novembre 2026 gli avvocati penalisti di tutta Italia, inclusi quelli del foro di Varese, incrociano le braccia per cinque giorni consecutivi di astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale. La mobilitazione, proclamata dalla Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI), mira a fermare la proposta di revisione costituzionale (A.C. 2197-B), già approvata dal Senato e ora all’esame della Camera dei Deputati per l’ultima deliberazione.

Al centro della contestazione vi è l’inserimento nella Costituzione, all’articolo 24 (dedicato al diritto inviolabile di difesa), della formula: «La Repubblica tutela le vittime di reato». Sebbene l’enunciato appaia condivisibile sul piano etico, secondo i penalisti rischia di scardinare l’architettura del giusto processo. Nel procedimento penale, infatti, l’esistenza stessa di una “vittima” viene accertata solo con una sentenza definitiva di condanna. Elevare la tutela della persona offesa a principio costituzionale autonomo rischia di alterare l’equilibrio tra le parti, incrinando la presunzione di non colpevolezza e spostando l’asse della giustizia da un modello garantista a uno improntato alla risposta punitiva. L’UCPI sottolinea come le vittime meritino piuttosto interventi concreti: indennizzi statali rapidi, assistenza psicologica e legale gratuita e processi più veloci, senza sacrificare le garanzie dell’imputato.

La protesta non è però priva di divisioni interne, anche a livello locale. A Varese l’Associazione Giuristi Democratici ha espresso forti perplessità sulle modalità dell’iniziativa: pur riconoscendo l’importanza del dibattito costituzionale, l’associazione critica il ricorso a una settimana intera di blocco delle udienze, ritenendo che una paralisi così prolungata finisca per rallentare ulteriormente la macchina giudiziaria e pesare direttamente sui cittadini in attesa di giudizio. Restano comunque garantiti i servizi essenziali, come i procedimenti con imputati detenuti o in scadenza di termini.