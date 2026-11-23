Penalisti in sciopero fino a venerdì 27 novembre: le ragioni della protesta che ferma le aule anche a Varese
Da lunedì 23 a venerdì 27 novembre 2026 gli avvocati penalisti di tutta Italia, incrociano le braccia per cinque giorni consecutivi di astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale. A Varese l’Associazione Giuristi Democratici ha espresso forti perplessità sulle modalità dell’iniziativa
Tribunale semivuoto, raffiche di rinvii, pochissime toghe nelle aule. È quanto si palesava lunedì mattina in Tribunale a Varese per via dell’astensione degli avvocati penalisti.
Da lunedì 23 a venerdì 27 novembre 2026 gli avvocati penalisti di tutta Italia, inclusi quelli del foro di Varese, incrociano le braccia per cinque giorni consecutivi di astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale. La mobilitazione, proclamata dalla Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI), mira a fermare la proposta di revisione costituzionale (A.C. 2197-B), già approvata dal Senato e ora all’esame della Camera dei Deputati per l’ultima deliberazione.
Al centro della contestazione vi è l’inserimento nella Costituzione, all’articolo 24 (dedicato al diritto inviolabile di difesa), della formula: «La Repubblica tutela le vittime di reato». Sebbene l’enunciato appaia condivisibile sul piano etico, secondo i penalisti rischia di scardinare l’architettura del giusto processo. Nel procedimento penale, infatti, l’esistenza stessa di una “vittima” viene accertata solo con una sentenza definitiva di condanna. Elevare la tutela della persona offesa a principio costituzionale autonomo rischia di alterare l’equilibrio tra le parti, incrinando la presunzione di non colpevolezza e spostando l’asse della giustizia da un modello garantista a uno improntato alla risposta punitiva. L’UCPI sottolinea come le vittime meritino piuttosto interventi concreti: indennizzi statali rapidi, assistenza psicologica e legale gratuita e processi più veloci, senza sacrificare le garanzie dell’imputato.
La protesta non è però priva di divisioni interne, anche a livello locale. A Varese l’Associazione Giuristi Democratici ha espresso forti perplessità sulle modalità dell’iniziativa: pur riconoscendo l’importanza del dibattito costituzionale, l’associazione critica il ricorso a una settimana intera di blocco delle udienze, ritenendo che una paralisi così prolungata finisca per rallentare ulteriormente la macchina giudiziaria e pesare direttamente sui cittadini in attesa di giudizio. Restano comunque garantiti i servizi essenziali, come i procedimenti con imputati detenuti o in scadenza di termini.
LA NOTA DELL’ASSOCIAZIONE GIURISTI DEMOCRATICI DI VARESE
L’Associazione Giuristi Democratici di Varese esprime forti perplessità in merito alla nuova astensione dalle udienze deliberata dalla Giunta dell’Unione delle Camere Penali, una mobilitazione che, riteniamo, difficilmente raccoglierà l’adesione di molti penalisti.
La ragione dell’astensione è, in estrema sintesi, l’inserimento nella Costituzione, all’articolo 27, della tutela della vittima, accanto al diritto di inviolabilità della difesa. Secondo i promotori della protesta, questa modifica porrebbe in conflitto due diritti.
Le ragioni poste a fondamento della delibera delle Camere Penali, pur essendo opinabili, sono certamente degne di considerazione e di discussione. Tuttavia, ciò che ci chiediamo è se paralizzare per una settimana l’attività giudiziaria rappresenti, di fatto, l’unico strumento a disposizione dell’avvocatura per partecipare e far sentire la propria voce nel dibattito in corso.
Questa astensione, in particolare, rischia di gravare anche su chi è in attesa di una sentenza, persone che spesso attendono da tempo una risposta dalla giustizia e che si trovano così a dover subire un ulteriore rinvio, in un contesto – quello dei tribunali italiani – già particolarmente gravato dalla lunghezza dei procedimenti.
Molti avvocati ritengono, e non da oggi, che nel tempo si sia fatto un uso distorto dello strumento dell’astensione, ricorrendovi indifferentemente tanto per questioni di grande rilevanza, legate alla giustizia e al suo funzionamento, quanto per questioni di minore entità.
Il risultato è che l’astensione ha finito per incidere assai poco sui processi legislativi e per risultare sempre meno comprensibile all’opinione pubblica.
A nostro avviso, occorre tornare a un utilizzo più ponderato di questo strumento, che resta uno strumento importante e nobile di partecipazione e mobilitazione dell’avvocatura, ma non certo l’unico attraverso il quale i professionisti del diritto possono contribuire al dibattito pubblico e far valere le proprie posizioni.
Associazione Giuristi Democratici di Varese
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