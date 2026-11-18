La sede dell’Inps di Varese è stata uno dei luoghi simbolo della mobilitazione organizzata mercoledì 18 novembre dallo Spi Cgil, che ha promosso presidi e volantinaggi in dodici comuni della provincia per protestare contro la legge di bilancio e preparare lo sciopero generale di venerdì 20 novembre. Al centro della protesta la rivalutazione delle pensioni, il caro vita, il finanziamento della sanità pubblica e le scelte fiscali del Governo.

«Siamo davanti all’Inps perché è un luogo simbolo per i pensionati», spiega Giacomo Licata, segretario generale dello Spi Cgil di Varese. «Ci stiamo mobilitando contro una legge di bilancio che purtroppo penalizza anche i pensionati. Lo fa attraverso il taglio alla rivalutazione delle pensioni e non finanziando a sufficienza il Fondo sanitario nazionale». La preoccupazione riguarda soprattutto il potere d’acquisto degli assegni previdenziali. «I pensionati non hanno un contratto di lavoro e vivono di reddito fisso», sottolinea Licata. «Se a questo reddito non si fa una rivalutazione, soprattutto in una fase come questa, con l’inflazione che cresce, le bollette sempre più alte e gli aumenti della benzina, i pensionati vanno in sofferenza».

Il segretario dello Spi critica anche le scelte fiscali del Governo, in particolare l’estensione della flat tax per i lavoratori autonomi. «Il Governo ha scelto di tagliare le rivalutazioni per finanziare magari la flat tax. Per noi questo significa aumentare le disuguaglianze. Siamo qui per chiedere di cambiare la legge di bilancio».

La sanità pubblica e le difficoltà dei pensionati

Un altro punto centrale della mobilitazione è la sanità pubblica. Nel comunicato diffuso in occasione dei presidi, lo Spi Cgil richiama il dato di 47 miliardi di euro spesi direttamente dai cittadini per le cure nel 2025 e denuncia l’insufficienza delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale.

Una preoccupazione condivisa anche da Olilla Rizzo, pensionata presente al presidio davanti all’Inps. «Siamo venuti a far conoscere alla popolazione le cose che riteniamo ingiuste di questa finanziaria, soprattutto per i pensionati», racconta. «Ci sono milioni di persone che vivono con 700 o 800 euro al mese e che devono anche pagarsi le cure. Si continua a spingere verso la sanità privata invece di investire su quella pubblica».

Per Rizzo le difficoltà riguardano anche chi ha lavorato per oltre quarant’anni e oggi vede ridursi progressivamente il valore della propria pensione. «La sanità pubblica dovrebbe essere una priorità, soprattutto in un Paese con una popolazione sempre più anziana», aggiunge.

Verso lo sciopero generale del 20 novembre

La mobilitazione del 18 novembre ha coinvolto Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Luino, Saronno, Sesto Calende, Somma Lombardo, Tradate, Castellanza, Azzate e la Valceresio. Per la zona di Besozzo il volantinaggio si è svolto invece al mercato di Laveno il 17 novembre.

Le richieste dello Spi Cgil sono tre: garantire una rivalutazione delle pensioni che tuteli il potere d’acquisto, aumentare le risorse per la sanità pubblica e ripristinare una maggiore progressività del sistema fiscale. «Siamo qui per dire che siamo contrari a questa legge di bilancio e per chiedere di cambiarla», conclude Licata. «Siamo qui anche in preparazione dello sciopero generale di venerdì 20 novembre, quando saremo in piazza con lavoratrici e lavoratori, studentesse e studenti. Stiamo provando in tutti i modi a ottenere qualche modifica. Il Governo continua a fare cassa su chi ha uno stipendio o una pensione garantita, invece di utilizzare queste risorse per aiutare le persone che hanno più bisogno di assistenza».