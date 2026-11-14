“Per ambizione e per sempre”: a Villa Toeplitz il romanzo medievale del professor Lorenzo Dominioni
Martedì 17 novembre la presentazione del libro, terzo classificato al Premio Letterario Città di Verona. Il chirurgo toracico già primario all'ospedale di Varese racconta la storia del giovane chierico Rufo tra Crociata, Costantinopoli e la basilica di San Michele
Un’avventura fatta di misteri, intrighi, fede e ambizione, ambientata nel pieno Medioevo. Martedì 17 novembre 2026, alle 16.30, a Villa Toeplitz (viale G.B. Vico 46, Varese), ingresso libero, Lorenzo Dominioni, ex primario della chirurgia toracica all’ospedale di Varese, presenta il suo romanzo storico «Per ambizione e per sempre», pubblicato nel 2026 da Edizioni Zerotre e classificato al terzo posto al Premio Letterario Città di Verona.
La storia
Protagonista è Rufo, giovane chierico pavese smanioso di fare carriera ecclesiastica. In piena crisi vocazionale, si mette in cammino con la Crociata dei Lombardi, una spedizione che va presto incontro a una completa disfatta. Con i pochi sopravvissuti rientra faticosamente in patria dopo un’avventurosa e intrigante permanenza a Costantinopoli, dove scopre il significato di antichi simboli divini.
Tornato a Pavia e deluso dall’impossibilità di ottenere la prevostura che gli era stata promessa, Rufo cade in tentazione con la giovane Gilda, che gli dà un figlio. Turbato e disorientato, si dedica anima e corpo al servizio del prevosto della basilica di San Michele, edificio in rovina. Nominato canonico, ottiene l’incarico a lungo desiderato: supervisionare lo straordinario apparato di bassorilievi destinato a decorare l’imponente facciata della basilica. Ma le scelte egoistiche compiute per soddisfare le proprie ambizioni, ricorda la sinossi, le paga con la solitudine.
L’autore
Nato a Como, Dominioni ha affiancato per trent’anni all’attività di medico chirurgo e docente lo studio dei simboli nella storia dell’arte, in particolare nella cultura armena.
Ha tenuto letture su arte armena e scultura medievale lombarda (Galliano-Cantù 2007, Varese 2011) e sui simboli dell’eternità nella storia dell’arte (Mendrisio 2010), e a Varese, dal 2023 al 2026, un ciclo di incontri sui simboli dell’infinito. Ha pubblicato due saggi, uno sui motivi stilistici armeni nelle decorazioni della basilica di Sant’Abbondio a Como e uno, in inglese con A. Balian, sul simbolo armeno dell’eternità nell’opera dello scultore Nicholaus, attivo nel XII secolo. Nella narrativa ha pubblicato il racconto «La Lotteria» (2024) e il romanzo «Mettiamoci una bella pietra sopra» (2021, Elpo Editore).
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