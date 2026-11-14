“Per ambizione e per sempre”: a Villa Toeplitz il romanzo medievale del professor Lorenzo Dominioni

Un’avventura fatta di misteri, intrighi, fede e ambizione, ambientata nel pieno Medioevo. Martedì 17 novembre 2026, alle 16.30, a Villa Toeplitz (viale G.B. Vico 46, Varese), ingresso libero, Lorenzo Dominioni, ex primario della chirurgia toracica all’ospedale di Varese, presenta il suo romanzo storico «Per ambizione e per sempre», pubblicato nel 2026 da Edizioni Zerotre e classificato al terzo posto al Premio Letterario Città di Verona.

La storia

Protagonista è Rufo, giovane chierico pavese smanioso di fare carriera ecclesiastica. In piena crisi vocazionale, si mette in cammino con la Crociata dei Lombardi, una spedizione che va presto incontro a una completa disfatta. Con i pochi sopravvissuti rientra faticosamente in patria dopo un’avventurosa e intrigante permanenza a Costantinopoli, dove scopre il significato di antichi simboli divini.

Tornato a Pavia e deluso dall’impossibilità di ottenere la prevostura che gli era stata promessa, Rufo cade in tentazione con la giovane Gilda, che gli dà un figlio. Turbato e disorientato, si dedica anima e corpo al servizio del prevosto della basilica di San Michele, edificio in rovina. Nominato canonico, ottiene l’incarico a lungo desiderato: supervisionare lo straordinario apparato di bassorilievi destinato a decorare l’imponente facciata della basilica. Ma le scelte egoistiche compiute per soddisfare le proprie ambizioni, ricorda la sinossi, le paga con la solitudine.

L’autore

Nato a Como, Dominioni ha affiancato per trent’anni all’attività di medico chirurgo e docente lo studio dei simboli nella storia dell’arte, in particolare nella cultura armena.

Ha tenuto letture su arte armena e scultura medievale lombarda (Galliano-Cantù 2007, Varese 2011) e sui simboli dell’eternità nella storia dell’arte (Mendrisio 2010), e a Varese, dal 2023 al 2026, un ciclo di incontri sui simboli dell’infinito. Ha pubblicato due saggi, uno sui motivi stilistici armeni nelle decorazioni della basilica di Sant’Abbondio a Como e uno, in inglese con A. Balian, sul simbolo armeno dell’eternità nell’opera dello scultore Nicholaus, attivo nel XII secolo. Nella narrativa ha pubblicato il racconto «La Lotteria» (2024) e il romanzo «Mettiamoci una bella pietra sopra» (2021, Elpo Editore).