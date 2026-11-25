Per il commercio del Varesotto arrivano 7,8 milioni di euro
Finanzeranno i progetti dei ventuno distretti del commercio in provincia, con cifre comprese tra 192mila e 520mila euro
Dalla Regione arrivano nel Varesotto 7.799.450 euro per il commercio: fondi che permetteranno di finanziare i programmi di ventuno distretti del territorio. L
‘iniziativa regionale è rivolta a Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni aderenti ai distretti e copre metà dei costi complessivi di ogni piano che deve prevedere almeno 300.000 euro di investimenti, fissando un tetto di 520.000 euro per i progetti di eccellenza e di 189.900 euro per quelli ordinari. A questo plafond regionale si affiancheranno poi i bandi comunali, attraverso cui le amministrazioni locali trasferiranno direttamente alle imprese del territorio risorse proprie pari a 50.000 o 100.000 euro.
«Una boccata d’ossigeno fondamentale per il tessuto economico locale», dicono i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Romana Dell’Erba e Luigi Zocchi.
«Il risultato raggiunto in provincia di Varese – aggiungono Dell’Erba e Zocchi – dimostra l’efficacia del lavoro condiviso tra enti locali e associazioni di categoria, che ora potranno realizzare interventi mirati per ammodernare gli spazi commerciali e potenziare i servizi ai cittadini. Sostenere i negozi sotto casa vuol dire preservare la vitalità dei nostri centri abitati: le vetrine illuminate assicurano presidio costante, vivibilità e maggiore sicurezza urbana per tutti i residenti».
Gli stanziamenti variano tra 192mila e 520mila euro, a seconda del Distretto, che può comprendere singoli Comuni o aggregazioni più ampie.
Di seguito la ripartizione.
Comune / Ente capofila – Distretto – Contributo concesso
Somma Lombardo Malpensa Nord – Ticino 520.000,00 €
Lonate Pozzolo Distretto del commercio di Malpensa Sud 520.000,00 €
Laveno-Mombello Distretto diffuso del commercio del Verbano 520.000,00 €
Saronno Distretto del commercio di Saronno 520.000,00 €
Busto Arsizio Distretto del commercio di Busto Arsizio 520.000,00 €
Luino Distretto del commercio dell’Alto Verbano 520.000,00 €
Cunardo Distretto del commercio della Valganna Valmarchirolo 520.000,00 €
Varese In Varese 520.000,00 €
Solbiate Olona Distretto del commercio del Medio Olona 350.048,53 €
Tradate Distretto del commercio di Tradate 520.000,00 €
Besozzo Distretto del commercio del Medio Verbano 520.000,00 €
Ispra Distretto dei Borghi Lacustri 520.000,00 €
Cantello Distretto del commercio dei comuni di confine 192.155,78 €
Jerago con Orago Distretto commerciale dei Castelli Viscontei 192.155,78 €
Lavena Ponte Tresa Distretto del commercio del Ceresio-Tresa 192.155,78 €
Gallarate Distretto del commercio di Gallarate 192.155,78 €
Vedano Olona Alto Olona 192.155,78 €
Malnate Distretto urbano del commercio della città di Malnate 192.155,78 €
Gavirate Distretto del commercio dei Due Laghi 192.155,78 €
Uboldo Distretto delle Antiche Brughiere 192.155,78 €
Induno Olona Distretto del commercio della Valceresio 192.155,78 €
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