Sabato 21 novembre 2026 (ore 15) inaugura la pista di pattinaggio sul ghiaccio “LavenoOnIce”, che torna in Località Gaggetto, sul lungolago di Laveno Mombello, per accompagnare residenti e visitatori durante le festività natalizie e fino a domenica 17 gennaio.

La struttura, con una superficie di 500 mq di ghiaccio vero, apre al pubblico sabato 21 novembre con il tradizionale taglio del nastro, previsto alle ore 15. Per celebrare l’inizio della nuova stagione, i primi 50 visitatori possono usufruire di uno sconto di 2€ sul biglietto d’ingresso.

«Siamo felici di tornare anche quest’anno a Laveno Mombello con la nostra pista di pattinaggio di 500 mq di ghiaccio vero – dichiara Riccardo Claudi, proprietario della struttura – La pista è un luogo di ritrovo per famiglie, giovani e visitatori, uno spazio dove trascorrere del tempo insieme, pattinare e godersi il panorama del lago durante il periodo delle festività».

INFORMAZIONI GENERALI E BIGLIETTI

La pista di pattinaggio “Laveno On Ice” rimane aperta in Località Gaggetto, a Laveno Mombello, da sabato 21 novembre 2026 a domenica 17 gennaio 2027. Gli orari di apertura sono i seguenti: da lunedì a giovedì dalle 14 alle 19, il venerdì dalle 14 alle 23, nei prefestivi e festivi dalle 10 alle 23.

Il biglietto d’ingresso costa 10€ sia per gli adulti sia per i bambini, senza limiti di permanenza. Il noleggio dei pattini è incluso nel prezzo, mentre per i più piccoli e per chi necessita di un supporto durante il pattinaggio sono disponibili orsetti e pinguini a noleggio al costo di 5€ l’ora. È inoltre disponibile una tessera da 6 ingressi al costo di 45€.