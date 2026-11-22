È un pareggio che sa di occasione persa – un’altra – quello del Varese contro la Correggese. Al “Franco Ossola” la squadra di Ciceri parte benissimo, va vicina al gol con Beretta – traversa su punizione -, De Ponti e Gallotti ma non segna e così la paga quando riesce a subire gol praticamente sull’unica azione d’attacco degli ospiti nel primo tempo, con Martina tutto solo in area pronto a sfruttare l’assist di Ravaioli. Nella ripresa il gol di Barzotti ridà speranza trovando il gol dell’1-1 ma nel finale gli sforzi non portano al gol da tre punti e così resta un punticino che ha poca carne attaccata.

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Come settimana scorsa a Merate e in altre circostanze nel corso di questa stagione, i biancorossi pagano l’incapacità di segnare nei momenti che contano, a volte per sfortuna, altre per colpe proprie. Certo che vincere e spezzare la striscia senza vittorie che si allunga a cinque gare sarebbe una medicina importante, ma forse servirebbe – e lo ripetiamo – trovare qualche risorsa in più dal mercato, in particolar modo in attacco. Settimana prossima a Pavia sarà un’altra sfida davvero tosta. Resta un dato: il Varese continua a non avere feeling con il “Franco Ossola”, dove l’unica gioia stagionale resta quella contro l’Oltrepò; e la prossima avversaria sarà la capolista Pistoiese.

FISCHIO D’INIZIO

Giornata di pieno autunno a Masnago: cielo grigio e campo pesante per il Varese che torna al “Franco Ossola” cercando una vittoria che manca da quattro giornate e in casa dall’11 ottobre, il 2-0 contro l’Oltrepò per quello che resta l’unico successo casalingo stagionale. Mister Andrea Ciceri non cambia modulo: 4-3-3 con Costante al centro della difesa insieme a capitan Bruzzone, Favale in panchina e attacco con Barzotti, Gallotti e Sovogui. La Correggese si presenta ai piedi del Sacro Monte con tanto entusiasmo dopo aver vinto la sfida emiliana contro il Lentigione ma nel prepartita perde Luca Siligardi, classe 1988 che con il suo mancino ha fatto male al Varese anche ai tempi della Serie B. Dentro quindi Citarella, inizialmente in panchina, per mister Rizzelli, che perde così prima del fischio d’inizio il suo miglior giocatore.

PRIMO TEMPO

Il Varese inizia dai primi minuti a prendere possesso della metà campo avversaria, ma per quanto l’occupazione sia costante, Mezzadri viene chiamato in causa da un paio di cross e niente altro. Al 12′ però i biancorossi sfiorano il gol in due occasioni: prima con la punizione di Beretta che supera la barriera ma sbatte sulla traversa, poi sul salvataggio di Calanca nei pressi della linea di porta che devia in angolo la ribattuta di De Ponti diretta all’angolino. Il Varese spinge ancora e al 14′ Gallotti sfiora il palo con un bel mancino da fuori area. Dopo i primi minuti di grande spinta, la Correggese prova a prendere fiato con un paio di punizioni nella metà campo varesina che porta però solo un timido colpo di testa di Ferraresi che non impegna Mangano. Dall’altra parte invece, al 23′, è Salera a farsi la fascia destra, presentarsi davanti a Mezzadri e calciare, ma il portiere emiliano para in angolo il tiro indirizzato verso il primo palo. Ma la squadra di Ciceri non la sblocca e così la Correggese prende animo e al 34′ trova anche il gol. Palla persa a metà campo dal Varese, Ravaioli va sul fondo a sinistra e mette in mezzo per Martina che batte Mangano con un destro di prima. Una punizione fin troppo severa per i biancorossi, ma purtroppo un caso che si ripete se non si riesce a segnare. Nel finale di tempo il Varese attacca ma perde mordente, inizia a lanciare senza più costruire e si innervosisce con anche le decisioni del direttore di gara sembrano andare dalla parte contro. All’intervallo i biancorossi sono così sotto 1-0.

SECONDO TEMPO

Il Varese riparte con Castellucchio al posto di Salera, la Correggese invece con Franzoni per Ravaioli. Come nel primo tempo, il Varese riparte di slancio e chiude dietro la Correggese costruendo occasioni. All’11’ Mezzadri si supera parando il colpo di testa di Gallotti, ma il pari arriva al 12′ quando Castellucchio trova Barzotti in area che controlla e batte il portiere avversario per l’1-1. Il Varese allora ci crede e contiunua ad attaccare e con Beretta – dopo aver dribblato anche l’arbitro – calcia fuori di poco dal limite. Poi però la Correggese ha buon gioco a rallentare i ritmi, far scorrere i secondi e poi i minuti. La difesa emiliana fa bene il suo lavoro e il neo entrato Franzoni va vicino al colpaccio al 40′, ma questa volta Mangano è bravo a chiudere lo specchio. Nel recupero gli attacchi biancorossi portano al destro deviato di Beretta che sfila a centimetri dal palo, terminando così con un 1-1 la gara.

TABELLINO

VARESE – CORRREGGESE 1-1 (0-1)

Marcatori: 34′ pt Martina (C), 12′ st Barzotti (V)

VARESE (4-3-3): Mangano; Salera (1′ st Castellucchio), Costante, Bruzzone, Berbenni (34′ st Carbone); Piantoni, De Ponti, Beretta; Barzotti, Gallotti (14′ st Ndagijimana), Sovogui (26′ st Favale). A disposizione: Miglierina, Molinari, Castellucchio, Dodaj, Del Signore, Bianchi. All.: Ciceri.

CORREGGESE (4-2-3-1): Mezzadri; Ghizzardi, Ferraresi, Calanca, Motti; Citarella (4′ st Guella), Zaccariello; Zanelli (21′ st Diagne), Lancia, Ravaioli (1′ st Franzoni); Martina (31′ st Barbatosta). A disposizione: Corbatto, Toccaceli, Morselli, Giaquinto, Pederzini. All.: Rizzelli.

ARBITRO: Tinetti di Ivrea (Aliano e Gigliotti).

Corner: 8-2; Ammoniti: Piantoni, Beretta per il Varese; Zanelli per la Correggese. Recupero: 2’ + 4’.

Note: giornata autunnale, terreno in cattive condizioni

SERIE D GIRONE D – XIII GIORNATA

Castellanzese – Pavia 4-2; Cittadella Modena – Pro Patria 1-1; Crema – Solbiatese 0-0; Lentigione – Varesina 3-2; Oltrepò – Arconatese 1-0; Pontedera – Sant’Angelo 1-1; Pro Sesto – Pistoiese 1-1; Tropical Coriano – Casatese Merate 0-2; Varese – Correggese 1-1.

CLASSIFICA: Pistoiese 29; Lentigione 27; Casatese Merate, Pro Patria 25; Castellanzese 22; Pro Sesto, Sant’Angelo, Cittadella Modena, Solbiatese, Crema 19; Pavia 17; Correggese 16; Varese 15; Varesina 14; Tropical Coriano 9; Pontedera, Oltrepò 8; Arconatese 6.

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