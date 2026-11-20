Una vittoria per ritrovare entusiasmo, adesso la sfida per dare continuità al percorso. La Varesina si prepara a una trasferta tutt’altro che semplice sul campo del Lentigione, una delle formazioni più attrezzate del Girone D e attualmente seconda forza del campionato. Domenica 22 novembre alle 14.30, i rossoblù saranno attesi sul campo dello stadio “Volante Levantini” per la tredicesima giornata di Serie D, con l’obiettivo di dare seguito alla bella risposta data nell’ultimo turno contro il Pontedera. Il 3-1 conquistato a Venegono Superiore ha restituito fiducia alla squadra di mister Angellotti dopo il passo falso di Coriano, ma il prossimo appuntamento rappresenta un banco di prova importante per misurare le ambizioni e la crescita del gruppo. Gli emiliani invece, arrivano alla sfida con tanta voglia di rivalsa dopo il ko per 3-2 contro la Correggese, maturato dopo una serie di sette risultati utili in campionato. Gli ingredienti per un grande sfida ci sono tutti, con i gialloblù che non possono permettersi di perdere ulteriore terreno nella corsa al vertice, mentre la Varesina cercherà di infilare il secondo successo consecutivo per dare finalmente slancio al proprio percorso.

QUI VENEGONO SUPERIORE

Il successo di domenica scorsa è stato un passo importante per il morale della Varesina, arrivato in un momento in cui i rossoblù avevano decisamente bisogno di conferme. Dopo un primo tempo senza reti, la squadra di Venegono ha cambiato marcia nella ripresa trovando il vantaggio con capitan Ferrante e allungando poco dopo grazie ai due timbri del solito e instancabile Banfi, autore di una doppietta. Il gol del Pontedera nel finale non ha di certo sporcato una prestazione convincente sotto tutti i punti di vista, con le Fenici che hanno saputo reagire trovando concretezza e incisività sotto porta. Tre punti importanti per dimenticarsi immediatamente il ko con il Tropical Coriano e tornare a guardare con fiducia al prosieguo della stagione. Classifica alla mano però, serve ancora un cambio di passo. Con 14 punti conquistati nelle prime dodici giornate, la formazione di Angellotti occupa la quattordicesima posizione e ha bisogno di trovare quella continuità di risultati che finora è mancata. La trasferta emiliana, proprio per il valore dell’avversario, offre un’occasione significativa per portare a casa un risultato importante e avvicinarsi alle squadre che precedono le Fenici. Mister Angellotti potrà inoltre contare sul rientro in mezzo al campo di Pedone dopo i cinque turni di squalifica, un’arma in più da sfruttare per colpire i padroni di casa.

QUI LENTIGIONE

Dall’altra parte ci sarà un Lentigione che, nonostante l’ultima battuta d’arresto, rimane una delle principali protagoniste del campionato. La formazione emiliana occupa la seconda posizione con 24 punti, a pari merito con la Pro Patria e alle spalle della capolista Pistoiese. Il percorso della squadra di mister Pedrelli racconta di un gruppo solido e competitivo, capace di raccogliere 7 vittorie e 3 pareggi nelle prime dodici giornate. Nelle ultime settimane gli emiliani avevano allungato la striscia di risultati utili grazie ai successi sul Sant’Angelo e sull’Arconatese, prima di incappare nella seconda sconfitta stagionale. Nello scorso turno, il Lentigione è stato infatti superato per 3-2 nel derby con la Correggese al termine di un match movimentato. La partenza è stata alquanto complicata, con i padroni di casa avanti di due reti dopo tredici minuti grazie alle reti di Lancia e Giaquinto. Nella ripresa Jassey ha riaperto i giochi ma la rete di Siligardi ha nuovamente allungato le distanze, con il gol di Gobbo nel finale che non è bastato per evitare la sconfitta. Un risultato che di certo non cancella quanto di buono costruito finora ma che rappresenta sicuramente uno stimolo in più in vista del prossimo appuntamento. Il Lentigione vorrà infatti riprendere immediatamente la propria marcia, facendo leva sulla qualità di una rosa che può contare su elementi come Addiego Mobilio, Battistello e Jassey, oltre a un reparto offensivo in grado di trovare diverse soluzioni.

SERIE D GIRONE D – XIII GIORNATA

Castellanzese – Pavia; Cittadella Modena – Pro Patria; Crema – Solbiatese; Lentigione – Varesina; Oltrepò – Arconatese; Pontedera – Sant’Angelo; Pro Sesto – Pistoiese; Tropical Coriano – Casatese Merate; Varese – Correggese.

CLASSIFICA: Pistoiese 28; Lentigione, Pro Patria 24; Casatese Merate 22; Castellanzese 19; Pro Sesto, Sant’Angelo, Crema, Solbiatese, Cittadella Modena 18; Pavia 17; Correggese 15; Varese, Varesina14; Tropical Coriano 9; Pontedera 7; Arconatese 6; Oltrepò 5.

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