Per la villa milionaria nei dintorni di Varese nuove prove confermano il legame con Orbán
L’immobile di lusso tra Cartabbia e Capolago, acquistato nel 2024 per oltre 4 milioni di euro attraverso fondi ungheresi, torna al centro delle cronache. Grazie all’adeguamento del nuovo governo Magyar alle norme europee antiriciclaggio, emergono ulteriori documenti sull’operazione riconducibile all’ex "spin doctor" di Budapest
Si aggiunge un nuovo, decisivo tassello al giallo immobiliare che nel maggio 2025 aveva acceso i riflettori nazionali e internazionali sulla provincia dei Sette laghi. Dietro l’acquisto della sontuosa villa vista lago situata tra Cartabbia e Capolago ci sarebbe effettivamente Árpád Habony, storico consigliere politico e stratega della comunicazione dell’ex premier ungherese Viktor Orbán.
A rivelare gli ultimi aggiornamenti è una nuova inchiesta firmata da Francesca De Benedetti e Stefano Vergine sul quotidiano Domani, che già lo scorso anno aveva sollevato il caso scatenando all’epoca le smentite ufficiali e persino l’annuncio di querele da parte dello stesso Orbán.
La svolta grazie alle nuove norme sulla trasparenza
La vicenda risale al luglio 2024, quando la proprietà — una residenza di oltre mille metri quadrati circondata dal verde, dotata di piscina, palestra, ascensore interno e vista panoramica sul Lago di Varese e sulle Prealpi — era stata acquistata per una cifra superiore ai 4 milioni di euro (circa 4,3 milioni), pagata senza ricorrere a mutui o finanziamenti.
All’epoca dell’acquisto, tuttavia, risalire con certezza assoluta ai beneficiari finali dell’operazione risultava estremamente complesso: la villa era intestata a una società con sede a Budapest collegata a fondi di private equity, in un momento in cui l’Ungheria non ottemperava pienamente agli obblighi di trasparenza societaria imposti dall’Unione Europea.
Lo scenario è ora cambiato: con l’insediamento del nuovo governo guidato da Péter Magyar e il conseguente adeguamento di Budapest alle direttive comunitarie in materia di antiriciclaggio e trasparenza dei fondi, sono emersi ulteriori documenti ufficiali che dimostrerebbero il coinvolgimento diretto di Habony dietro la schermatura societaria.
La residenza spostata a Varese
La conferma documentale sui fondi si inserisce peraltro in un quadro già delineato nei mesi scorsi: già alla fine di luglio 2026, infatti, come riportato dalla testata investigativa ungherese Átlátszó, lo stesso Árpád Habony aveva trasferito formalmente la propria residenza anagrafica da Budapest proprio presso la villa varesina. Un movimento che, unito alle nuove carte sbloccate dalla normativa antiriciclaggio, chiude il cerchio sull’operazione immobiliare milionaria (quasi) sulle sponde del lago del capoluogo prealpino.
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