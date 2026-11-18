Per l’inchiesta sugli appalti di Galliate Lombardo si delineano diverse strade processuali
Nell’udienza davanti al gup, con la presenza del pubblico ministero, si è registrata anche la costituzione di parte civile del Comune, deciso a tutelare i propri interessi rispetto ai fatti contestati
Le indagini giudiziarie che portarono ad un arresto e a numerosi indagati a Galliate Lombardo nell’estate di due anni fa stanno arrivando a delineare le posizioni degli imputati. Ieri, martedì, di fronte al giudice per l’udienza preliminare del tribunale, a Varese, dei diciannove imputati si contano strade processuali diverse per affrontare l’inchiesta sulle presunte irregolarità negli appalti, nei permessi e nelle pratiche edilizie in municipio a Galliate Lombardo.
Tra le posizioni principali c’è quella dell’ex responsabile dell’ufficio tecnico comunale, arrestato nel luglio 2024: patteggerà una pena che verrà concordata col pubblici ministero. Anche altri imputati sembrano orientati verso questa soluzione, mentre alcuni valutano la messa alla prova, subordinata a una diversa qualificazione dei fatti contestati.
Il rito abbreviato sarà invece la strada scelta anche dal sindaco, coinvolto nell’ipotesi di alterazione della gara per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e di omissione di atti d’ufficio. La procedura consente, in caso di condanna, uno sconto di un terzo della pena. Altri imputati intendono affrontare il merito delle contestazioni e chiedere al giudice di chiudere il procedimento con una sentenza di non luogo a procedere.
Nell’udienza davanti al gup, con la presenza del pubblico ministero, si è registrata anche la costituzione di parte civile del Comune, deciso a tutelare i propri interessi rispetto ai fatti contestati.
Per le richieste definitive e la discussione bisognerà attendere la primavera, il 6 aprile ’27, quando il procedimento tornerà in aula. Sarà allora che le diverse opzioni si tradurranno in scelte formali e si delineerà il destino processuale dei 19 imputati.
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