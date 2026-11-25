Scegli VareseNews come fonte preferita su Google

«Sì, è così. Apriremo per Natale, una sorta di regalo per il paese». Il paese è Castello Cabiaglio. E il regalo è un negozio di alimentari a trazione soprattutto locale, leggi a chilometro zero, dopo la chiusura del vecchio “prestinaio” nel 2023.

Da allora amministrazione e privati hanno sondato la possibilità di riaprire un negozio per dare al minuscolo paesino fra le montagne della Valcuvia, 500 abitanti, una nuova linfa e permettere ai residenti attuali, e futuri, di avere a disposizione i classici “pane e latte” freschi (in realtà molti altri prodotti). Ma il primo scoglio, legato alla sostenibilità economica, era difficile da superare. Ci è riuscita una cooperativa di lavoro che ha maturato un progetto destinato a dare prestissimo i suoi frutti.

L’annuncio è arrivato nella sua culla ideale: una serata, molto partecipata, dedicata alla presentazione dei libri dell’autore Pier Vittorio Buffa, ambientati a Castello Cabiaglio fra la Prima e la Seconda guerra mondiale, con tanto di intarsi risorgimentali. Uno dei due libri era dedicato proprio all’antico forno del paese, aperto nel 1925 e mai chiuso fino ai tempi recenti. E per Laura Castoldi, cabiagliese e tra le fondatrici della cooperativa Margine Vivo, quel romanzo è stato una vera e propria illuminazione.

«Il libro di Pier Vittorio (Il pane non può aspettare, ndr) è stato come un fulmine a ciel sereno», racconta. «E lo stesso autore si è fatto parte attiva e da tramite con la proprietà del forno, la famiglia Mambrini», che ha messo a disposizione il locale alla cooperativa a condizione che diventasse un negozio.

L’apertura di quella che da queste parti viene chiamata anche “posteria”, cioè un luogo dove è possibile trovare alimentari e prodotti per l’uso familiare quotidiano, è dunque prevista entro la fine di dicembre, «diciamo per Natale», spiega Laura.

Il negozio punterà molto sui prodotti locali e a chilometro zero. Del resto, a Castello Cabiaglio esiste da tempo, per esempio, il consorzio dei castanicoltori, che raccolgono e lavorano i frutti della montagna, fonte di farina e scorta di cibo impiegata per generazioni allo scopo di poter superare gli inverni. Ci sono poi aziende agricole che offrono latticini, carne e verdure: insomma, una filiera di alta qualità che può garantire un approvvigionamento quotidiano, magari a prezzi concorrenziali.

«Abbiamo attivato un questionario tra i residenti per capire di cosa ci fosse bisogno», continua Laura, «e abbiamo beneficiato del finanziamento di una cooperativa di finanza etica di Milano, la Mag2, che ha creduto nella nostra progettualità. Inoltre, abbiamo partecipato, sempre come cooperativa, a un bando di Regione Lombardia che finanzia le piccole e medie imprese nei piccoli centri. Speriamo di ottenere anche in questo caso degli aiuti per partire».

La bottega, sulla strada principale di Castello Cabiaglio, in questi giorni è chiusa. Di fianco al porticato d’ingresso si sta lavorando. Nella vetrina è stata allestita una rassegna fotografica dedicata ai volti di chi ha gestito il forno, dalla sua apertura ai giorni nostri. Su un banchetto sono stati messi alcuni fogli e una biro per consentire a residenti e non di scrivere cosa vorrebbero trovare nel negozio.

Alcuni dei fogli, riposti in una scatola senza coperchio, sono già compilati, non piegati, e quindi leggibili: «Vogliamo delle pizzette buone come quelle che faceva il Mario» (l’ultimo fornaio, nella foto sopra ndr).

Del resto è risaputo: a Cabiaglio il pane non può aspettare.