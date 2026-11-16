“Percezioni”, a Busto Arsizio la mostra bipersonale di Gianfranco Pancaldi e Remo Castiglioni

Sarà inaugurata sabato 5 dicembre 2026 alle ore 18.00 la mostra di pittura dal titolo “Percezioni”, che riunisce le opere degli artisti Gianfranco Pancaldi e Remo Castiglioni. L’esposizione sarà ospitata presso la Sala d’arte del Santuario di Santa Maria a Busto Arsizio e resterà aperta al pubblico da venerdì 4 a domenica 20 dicembre 2026.

Date e orari di apertura al pubblico

La rassegna sarà visitabile per tutta la durata dell’allestimento, dal 4 al 20 dicembre, secondo i seguenti orari:

Dal lunedì al venerdì: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Sabato e domenica: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00.