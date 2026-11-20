Un controllo sulla pesca professionale sul Lago Maggiore ha portato alla contestazione di violazioni amministrative per circa 20mila euro e al sequestro di una decina di chili di pesce. L’attività è stata condotta dai militari della Sezione operativa navale della Guardia di finanza di Cannobio, in collaborazione con i veterinari di Ats Insubria di Varese, nei confronti di un pescatore professionista che opera sulla sponda lombarda del Verbano.

L’ispezione è partita dall’analisi delle banche dati in uso alle Fiamme gialle ed è proseguita con una serie di mirati servizi di pattugliamento delle acque del lago. Gli accertamenti hanno fatto emergere diverse irregolarità nella gestione dell’attività di pesca.

In particolare, il professionista non provvedeva alla regolare compilazione della documentazione obbligatoria relativa alle operazioni di sbarco del pescato. Sono state inoltre riscontrate violazioni delle disposizioni previste per la conservazione e il trasporto dei prodotti ittici, con conseguenze sulla possibilità di garantirne la tracciabilità e sulla tutela della salute pubblica.

Durante il controllo è stata anche accertata la presenza di un lavoratore impiegato senza la necessaria regolarizzazione del rapporto di lavoro.

A conclusione dell’intervento sono state contestate violazioni amministrative per un importo complessivo di circa 20mila euro. Su disposizione della competente autorità sanitaria sono stati inoltre sequestrati circa 10 chili di pescato, successivamente avviati allo smaltimento. Le relative spese sono state poste a carico del trasgressore.

L’operazione rientra nell’attività di vigilanza della Guardia di finanza a tutela della legalità economica e della sicurezza della filiera ittica, con particolare attenzione al rispetto delle norme che regolano la pesca professionale e la commercializzazione dei prodotti alimentari.