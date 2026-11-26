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Con la prima seduta della commissione Urbanistica comincia l’esame delle osservazioni al Pgt di Varese, il passaggio che apre la fase finale dell’iter. «La legge regionale 12 del 2005 prevede un percorso preciso – ha spiegato il presidente della commissione, Domenico Marasciulo –: il Pgt è stato adottato, i documenti sono rimasti depositati e consultabili per 30 giorni, poi sono scattati altri 30 giorni per presentare le osservazioni». Quel termine è scaduto il 7 novembre e da quel momento l’amministrazione ha 90 giorni per arrivare all’approvazione in Consiglio comunale.

Le osservazioni: 225, non molte

Le osservazioni presentate sono 225. «Non sono molte, soprattutto rispetto a quelle arrivate per il precedente Pgt del 2014 – ha osservato Marasciulo –. Il loro contenuto non va a incidere sull’impianto che l’amministrazione ha scelto di dare al piano. Alcune sono anzi apprezzabili, perché offrono spunti di riflessione e possono migliorare il testo».

Il presidente ha richiamato anche la giurisprudenza amministrativa, sottolineando che «le osservazioni sono un contributo e non un atto che vincola l’ente: il potere di decidere resta all’amministrazione, e non spetta al privato».

Quanto alla provenienza, arrivano da professionisti, da enti e da una forza politica. Le prime esaminate, già nella seduta d’avvio, sono quelle presentate dall’amministrazione stessa alla luce delle indicazioni emerse nella discussione sull’adozione e delle segnalazioni degli uffici, a partire dall’edilizia, comprese correzioni grafiche, raccolte in un’unica osservazione articolata in più punti.

Riservatezza: riunioni in presenza e senza registrazioni

Marasciulo ha ricordato di aver informato i consiglieri sugli obblighi di riservatezza che accompagnano questa fase: «Le sedute si terranno tutte in presenza e non saranno registrate. Restano pubbliche: possono seguirle la stampa e chiunque voglia assistere, secondo le modalità che verranno indicate». Tutti i commissari hanno accesso ai documenti, ma poiché contengono informazioni riservate e sensibili, il presidente ha richiamato ciascuno alla responsabilità di non divulgarle.

L’obbligo di astensione, fino al quarto grado di parentela

Un altro passaggio indicato come fondamentale riguarda l’obbligo di astensione, che vale per il consigliere che abbia presentato un’osservazione in proprio ma si estende fino ai parenti di quarto grado, ai professionisti che hanno ricevuto un incarico e agli enti che hanno espresso pareri. Per chiarirne la portata, Marasciulo ha citato l’esempio, volutamente paradossale, di una richiesta di modifica dell’edificabilità presentata dalla sorella della moglie del figlio di un consigliere.

«L’obbligo non significa solo non votare: bisogna anche uscire dalla discussione – ha precisato il presidente –. Il rischio ricade sul singolo consigliere e non sull’amministrazione, e per questo raccomando la massima attenzione». Il vincolo resta valido anche nel caso in cui l’osservazione sia stata presentata da un partito e riguardi un interesse generale anziché quello di un singolo proponente.

Il calendario: una seduta a settimana fino a Natale

Il lavoro procederà al ritmo di una seduta a settimana da qui a Natale (3, 9 e 17 dicembre), con date già fissate per consentire ai consiglieri di organizzare l’agenda. Marasciulo ha chiesto al dottor Gardelli di raggruppare le osservazioni per zona, per oggetto e per natura, così da trattarle in modo omogeneo, assicurando al contempo massima apertura alla creazione di eventuali gruppi di lavoro qualora i commissari vogliano approfondire singole questioni.

Come si chiude: accolta, non accolta, parzialmente accolta

L’istruttoria si concluderà con una deliberazione su ciascuna osservazione — accolta, non accolta o parzialmente accolta — che la commissione voterà nella seduta finale. «La commissione ha una funzione istruttoria e referente: a decidere è l’aula», ha ricordato Marasciulo. Ogni singola osservazione, comprese quelle respinte in commissione, approderà quindi in Consiglio comunale per la discussione e la deliberazione che porteranno all’approvazione definitiva del piano.