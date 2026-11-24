Nel Varesotto, come nel resto della Lombardia, le feste a tavola hanno due tempi. La sera del 24 dicembre si mangia di magro, e il pesce del lago più vicino ha un ruolo importante. Il 25 è il giorno del pranzo lungo, con il brodo, il cappone e la mostarda. Poi arrivano Santo Stefano, gli avanzi e, a gennaio, i piatti d’inverno. Questi sono i piatti che in provincia di Varese non mancano quasi mai.

La Vigilia, di magro

La tradizione lombarda vuole per la sera del 24 un pasto senza carne. In tutta Italia il pesce compare su quasi otto tavole su dieci alla Vigilia, e nel Varesotto il lago fa la sua parte.

Risotto con il pesce persico . È il piatto della Vigilia delle zone di lago. Nella versione più antica è il “ris in cagnun cul persic” , il riso bollito e condito con burro e salvia su cui si posano i filetti di persico dorati, una ricetta dei laghi che ha perfino una confraternita dedicata.

. È il piatto della Vigilia delle zone di lago. Nella versione più antica è il , il riso bollito e condito con burro e salvia su cui si posano i filetti di persico dorati, una ricetta dei laghi che ha perfino una confraternita dedicata. Baccalà . In umido, servito con la polenta, è uno dei piatti di magro più diffusi in Lombardia.

. In umido, servito con la polenta, è uno dei piatti di magro più diffusi in Lombardia. Ravioli di magro. Ripieni di erbe e formaggio, al posto di quelli di carne del giorno dopo.

Per chiudere, spesso, la prima fetta di panettone, già la sera della Vigilia.

Il pranzo del 25

Il 25 è il pasto che conta. Lo schema è quello lombardo, con qualche prodotto di casa:

Antipasti : salumi, vitello tonnato e, in molte famiglie, l’ insalata russa . Tra i formaggi compare spesso la formaggella del Luinese , il formaggio di capra Dop delle valli intorno a Luino.

: salumi, e, in molte famiglie, l’ . Tra i formaggi compare spesso la , il formaggio di capra Dop delle valli intorno a Luino. Ravioli o agnolini in brodo di cappone . Il primo per eccellenza, con il cappone che ha fatto il brodo che torna poi in tavola come secondo.

. Il primo per eccellenza, con il cappone che ha fatto il brodo che torna poi in tavola come secondo. Risotto . In alcune case il primo è il risotto alla milanese con lo zafferano, in alternativa o in aggiunta al brodo.

. In alcune case il primo è il risotto alla milanese con lo zafferano, in alternativa o in aggiunta al brodo. Cappone . Bollito e servito con la mostarda , oppure ripieno e cotto al forno: nella versione farcita il ripieno si prepara con carne macinata, la polpa del cappone, castagne e prugne .

. Bollito e servito con la , oppure ripieno e cotto al forno: nella versione farcita il ripieno si prepara con carne macinata, la polpa del cappone, . Lesso e zampone. Il bollito misto con le salse e, sempre più spesso, lo zampone, che i ristoratori del Varesotto indicano tra i piatti immancabili del pranzo di Natale.

Il racconto del pranzo, piatto per piatto, è nell’articolo sul pranzo di Natale tradizionale varesino.

I dolci

Re della tavola è il panettone, che nella tradizione si accompagna con la crema al mascarpone, e accanto c’è quasi sempre il pandoro. La sua storia comincia con i tre grandi pani del rito del ciocco, la sera della Vigilia. Poi ci sono i dolci del territorio, che a Natale finiscono nei vassoi e nei regali: gli amaretti di Gallarate, i brutti e buoni di Gavirate, il Dolce Varese. A gennaio tornano i mustazzitt del falò di Sant’Antonio e, per l’Epifania, il cammello di sfoglia.

Santo Stefano e i giorni dopo

Il 26 dicembre è il giorno degli avanzi: secondo Coldiretti/Ixè, l’84% delle famiglie porta in tavola quello che è rimasto tra Vigilia e Natale. Il lesso diventa polpette, i mondeghili della tradizione milanese: le altre idee sono nell’articolo sugli avanzi delle feste. Con il freddo di gennaio, poi, arrivano i piatti d’inverno a cottura lunga, dalla cassoeula alla rustisciada con la polenta.

Domande frequenti

Cosa si mangia alla Vigilia di Natale a Varese?

Un menu di magro, a base di pesce: il risotto con il pesce persico, il baccalà con la polenta, i ravioli di magro.

Qual è il primo tipico del pranzo di Natale nel Varesotto?

I ravioli, o gli agnolini, in brodo di cappone.

Con cosa si mangia il panettone?

Nella tradizione lombarda con la crema al mascarpone.