Pienone a Castellanza per don Riboldi e la giudice Guerrero

Pienone a Castellanza per l’evento sul mondo carcere dal titolo “Nessuno nasce innocente”, costruito partendo dal libro-intervista che il giornalista Marco Linari ha realizzato con don David Maria Riboldi, cappellano all’istituto penitenziario di Busto Arsizio esattamente da otto anni. Nell’occasione, come ospite d’eccezione, c’era Nicoletta Guerrero, presidente vicario e a

capo della sezione Gip al Tribunale di Genova.

È stata una serata intensa quella ospitata alla biblioteca civica di Castellanza, con l’organizzazione dell’Associazione culturale Il Prisma del presidente Alessandro Mazzucchelli il quale, prima di

entrare nel vivo dell’appuntamento, ha voluto leggere un ricordo per la scomparsa di Toni Capuozzo, grande amico dell’associazione.

Poi l’incontro ha puntato i riflettori su giustizia e sicurezza, partendo dalla storia del beato Rosario Livatino, che nel biennio precedente alla sua uccisione fu collega della stessa Guerrero in Sicilia.

Don David, rispondendo alle domande di Linari, ha parlato della speranza fra i detenuti e del grande lavoro svolto dalla sua cooperativa La Valle di Ezechiele, «Per dare un’occasione di rinascita attraverso il lavoro a chi non l’ha mai avuta, compiendo qualcosa che non è un gesto di carità, bensì di giustizia».

La dottoressa Guerrero ha evidenziato come la conoscenza e poi l’amicizia con il sacerdote bustese le abbiano permesso di conoscere meglio l’umanità sofferente che vive dietro le sbarre: «Io ho sempre cercato di vedere la persona oltre il reato e di questo vado orgogliosa – ha spiegato – Ma grazie a don David ho davvero sentito questa necessità di ricordarmi che nel mio lavoro giudico degli esseri umani, non dei nomi su un fascicolo».

Tra i presenti all’appuntamento anche il sindaco castellanzese Cristina Borroni con l’assessore alla cultura Davide Tarlazzi, i comandanti delle stazioni dei carabinieri di Castellanza (il luogotenente Andrea Contessa) e Fagnano Olona (il maresciallo capo Michele Beltrame) e il dottor Franco Belvisi, procuratore aggiunto a Busto Arsizio.