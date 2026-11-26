Pier Vittorio Buffa presenta a Barasso il romanzo “Il pane non può aspettare”
Venerdì 27 novembre alle 20.30, alla Biblioteca Comunale, il giornalista e scrittore racconta il suo ultimo libro, ambientato a Castello Cabiaglio tra il 1938 e il 1943. A moderare l'incontro sarà Federica Lucchini
Venerdì 27 novembre, alle ore 20.30, la Biblioteca Comunale di Barasso ospiterà Pier Vittorio Buffa, giornalista d’inchiesta, scrittore e docente, per la presentazione del suo ultimo romanzo, “Il pane non può aspettare”, pubblicato da Neri Pozza.
L’incontro sarà l’occasione per conoscere da vicino uno dei protagonisti del giornalismo italiano, ripercorrendo una carriera segnata da inchieste e testimonianze, ma soprattutto per approfondire i temi del suo nuovo lavoro letterario.
Il romanzo racconta le vicende di sette ragazzi a Castello Cabiaglio, tra il 1938 e il 1943, intrecciando le loro storie personali con la memoria collettiva di uno dei periodi più drammatici della storia italiana.
Attraverso le esperienze dei giovani protagonisti, Buffa accompagna i lettori in un viaggio nella storia e nella memoria, con uno sguardo rivolto anche al territorio varesino.
A dialogare con l’autore sarà Federica Lucchini, giornalista de La Prealpina, che modererà la serata.
L’appuntamento è in programma alle 20.30 nella Sala Conferenze della Biblioteca Comunale di Barasso, in via don Basilio Parietti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
ccerfo su Ufficio postale di Casciago, salta anche la riapertura del 25 novembre: oltre otto mesi di chiusura
Felice su "Quanta cattiveria gratuita sotto la notizia dell’incidente": la lettera della sorella di uno dei giovani coinvolti a Vergiate
Viacolvento su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
Bustocco-71 su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
principe.rosso su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Felice su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.