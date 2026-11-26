Scegli VareseNews come fonte preferita su Google

A quarant’anni dalla scomparsa di Piero Chiara, Varese dedica una giornata di studi alla figura e all’eredità dello scrittore, tra i più importanti interpreti della vita e della cultura del territorio insubrico.

Venerdì 29 gennaio 2027, a partire dalle ore 9, si terrà il seminario “Piero Chiara quarant’anni dopo. Letteratura, cinema, arte, memoria e poesia”, promosso dall’Associazione Amici di Piero Chiara e dall’Università degli Studi dell’Insubria, in collaborazione con il Comune di Varese e il Centro Storie Locali.

L’iniziativa riunirà docenti universitari, studiosi e ricercatori per approfondire aspetti meno conosciuti della produzione letteraria di Chiara, il suo rapporto con il mondo artistico e culturale e l’influenza che continua a esercitare.

Dalla letteratura al cinema, un viaggio nell’universo di Piero Chiara

La giornata sarà articolata in due sessioni. La prima, dedicata alla letteratura di Piero Chiara, prenderà il via alle 9.45, dopo i saluti istituzionali, e sarà introdotta e moderata da Mauro Novelli dell’Università degli Studi di Milano.

Tra gli interventi previsti quelli di Stefano Giannini della Syracuse University, Gianmarco Gaspari dell’Università dell’Insubria, Alberto Brambilla della Sorbona, Jonathan Schiesaro del Trinity College di Dublino e Gioele Cristofori dell’Insubria.

Gli approfondimenti spazieranno dai racconti di Chiara alle sue opere meno note, dai percorsi paratestuali alla passione per la letteratura del Rinascimento, fino al rapporto con Gabriele d’Annunzio.

La sessione si concluderà con l’intervento del poeta e critico letterario Silvio Raffa, dedicato alle poesie dimenticate dello scrittore.

Il rapporto con il territorio, l’arte e il cinema

Alle 14 prenderà il via la seconda sessione, dal titolo “Chiara e la cultura del suo tempo”, introdotta e moderata da Gianmarco Gaspari.

Il programma prevede interventi sul rapporto dello scrittore con le immagini e i paesaggi tra Lombardia e Canton Ticino, con la storia dell’arte e con la tutela del patrimonio culturale.

Tra i relatori Laura Facchin, Renato Martinoni, Tiziana Zanetti, Elena Valentina Maiolini e Serena Contini, che approfondirà la passione di Piero Chiara per l’arte attraverso libri e cartelle d’artista.

Francesca Boldrini si occuperà invece delle traduzioni delle sue opere, mentre Salvatore Consolo, dell’Associazione Amici di Piero Chiara, ricorderà l’incontro tra lo scrittore e il regista Alberto Lattuada.

Un programma che intende restituire la ricchezza degli interessi di Chiara, andando oltre i romanzi più conosciuti per esplorare le molteplici relazioni con il mondo culturale del Novecento.

Come partecipare

Il seminario si svolgerà nell’arco dell’intera giornata, con una pausa dalle 13 alle 14 e un buffet offerto dall’Associazione Amici di Piero Chiara, a cura dell’Istituto Giovanni Falcone di Gallarate.

Per partecipare è possibile prenotare il proprio posto attraverso la pagina dedicata su Eventbrite.

Un appuntamento rivolto agli studiosi, agli appassionati di letteratura e a tutti coloro che desiderano riscoprire la figura di Piero Chiara e il legame profondo che la sua opera conserva con Varese, Luino e il territorio dei laghi.