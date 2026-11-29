«In provincia non si è indifferenti alla vita degli altri». Nelle parole di Piero Chiara c’è forse una delle chiavi più efficaci per comprendere la sua opera, il rapporto con Luino e quella straordinaria capacità di trasformare le vicende quotidiane in letteratura. A quarant’anni dalla scomparsa, la voce dello scrittore è tornata a risuonare nella sua città attraverso immagini, interviste, ricordi e testimonianze che ne hanno restituito l’ironia, l’intelligenza, le passioni e le contraddizioni.

Domenica 29 novembre il Teatro Sociale di Luino ha ospitato «Piero Chiara inedito», un appuntamento promosso dal Rotary Club Laveno Luino Alto Verbano in collaborazione con il Lions Club Luino e con il coinvolgimento dell’amministrazione comunale.

Protagonista del pomeriggio Luca Martera, documentarista, autore e storico della televisione e del cinema, che ha proposto quello che lui stesso definisce un «documentario dal vivo», un format che alterna parole e immagini, contributi audiovisivi e dialoghi con gli ospiti.

Un viaggio nella vita privata, pubblica e professionale dello scrittore, con il contributo del saggista e scrittore Mauro della Porta Raffo e la partecipazione, prevista dal programma, di Francesca Boldrini, scrittrice e studiosa di Chiara. Spazio anche alle nuove generazioni, con tre studenti del liceo di Luino chiamati a leggere aforismi e brani tratti dalle sue opere.

Rotary e Lions insieme nel ricordo dello scrittore

Ad aprire l’appuntamento è stato Paolo Bonfino, presidente del Rotary Club Laveno Luino Alto Verbano, che ha ringraziato le autorità, il pubblico e quanti hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa, sottolineando il valore del lavoro condiviso con il Lions Club Luino.

Proprio dall’intervento della presidente del Lions Alessandra Miglio è emerso un particolare significativo della biografia dello scrittore: Piero Chiara fu tra i fondatori del club luinese nel 1962, lo stesso anno in cui pubblicò Il piatto piange. Due anni dopo, nel 1964, venne nominato socio onorario.

Un legame che testimonia quanto Chiara fosse parte integrante della vita sociale e culturale della città. L’appuntamento al Sociale è stato anche l’occasione per ribadire la volontà delle due associazioni di servizio di rafforzare la collaborazione attraverso iniziative capaci di valorizzare il patrimonio culturale del territorio.

Pellicini: il Lago Maggiore, luogo degli affetti e della memoria

Il sindaco Andrea Pellicini ha ricordato le celebrazioni del centenario della nascita di Chiara, nel 2013, e il profondo legame che ancora oggi unisce Luino al suo illustre concittadino. «Tutto quello che riguarda Piero Chiara è davvero un motivo di gioia per la nostra città», ha sottolineato Pellicini, ringraziando Martera per il lavoro di ricerca e per il regalo offerto ai luinesi e agli appassionati dello scrittore.

Il primo cittadino ha condiviso un ricordo particolarmente intimo, tratto da un’intervista al figlio Marco Chiara, nella quale emergeva il rapporto inizialmente difficile con il padre, anche a causa della lingua, e il progressivo avvicinamento attraverso le esperienze vissute insieme sul Lago Maggiore. Lo scrittore lo accompagnava in barca alla scoperta dei porti, delle insenature e dei borghi del Verbano. Un’esperienza destinata a lasciare un segno profondo nella vita del figlio, che avrebbe poi navigato nei mari del mondo.

Il lago come luogo degli affetti, dunque, prima ancora che della letteratura. Un orizzonte al quale Chiara continuava idealmente a tornare, anche quando i suoi racconti lo portavano lontano.

Luca Martera e l’«enciclopedismo autodidatta» di Piero Chiara

Da oltre venticinque anni impegnato professionalmente nella documentaristica, con esperienze per Rai, Mediaset e Sky, Luca Martera è arrivato a Piero Chiara attraverso i suoi studi sulla storia italiana, sulla satira, sulla censura e sui limiti della libertà di espressione.

Per descrivere la personalità dello scrittore ha utilizzato una definizione particolare: «enciclopedismo autodidatta». Chiara non era soltanto un romanziere di successo, ma anche un collezionista d’arte, un cavallerizzo, un appassionato di caccia, un conoscitore della stampa e della carta, un biografo e un uomo animato da una curiosità inesauribile, capace di spaziare tra discipline e interessi molto diversi. Una personalità multiforme che ha raggiunto risultati editoriali straordinari. Secondo i dati illustrati da Martera, le opere di Chiara hanno superato gli otto milioni di copie vendute e sono state tradotte in quattordici lingue.

Il successo arrivò relativamente tardi, nel 1962, con Il piatto piange, quando Chiara aveva 49 anni e alle spalle un patrimonio di esperienze personali e professionali destinato ad alimentare la sua narrativa. Fondamentale anche il rapporto con l’amico e concittadino Vittorio Sereni, poeta e figura di riferimento della Mondadori.

Martera ha individuato soprattutto due caratteristiche che rendono ancora attuale l’opera dello scrittore: la capacità di costruire un universo narrativo partendo da un luogo geograficamente circoscritto e l’originalità del suo metodo di scrittura. Prima di trasferire una storia sulla pagina, Chiara la raccontava ad amici e conoscenti, osservava le loro reazioni, modificava i passaggi e perfezionava il ritmo della narrazione. Una sorta di laboratorio permanente, nel quale la parola pronunciata precedeva quella scritta.

Una capacità di osservazione affinata anche durante gli anni trascorsi nell’amministrazione della giustizia, attraverso la redazione di migliaia di pagine di verbali e il contatto diretto con le più diverse vicende umane.

La provincia raccontata dalla voce dello scrittore

Il cuore del documentario è stato un montaggio di interviste e apparizioni televisive, dalla fine degli anni Sessanta agli ultimi anni della vita di Chiara, attraverso le quali il pubblico ha potuto ritrovare la voce, le espressioni, i ragionamenti e l’ironia dello scrittore.

Interrogato sul significato della provincia, Chiara ne sottolineava la dimensione profondamente umana, la vicinanza tra le persone, la conoscenza reciproca delle famiglie e delle loro vicende. «In provincia non si è indifferenti alla vita degli altri», spiegava. Una prossimità che poteva trasformarsi in curiosità, pettegolezzo e indiscrezione, ma che rappresentava anche il terreno fertile sul quale costruire racconti e romanzi.

Chiara osservava come la gente di provincia fosse spesso poco incline a manifestare pubblicamente i propri sentimenti. Proprio in quella apparente chiusura, tuttavia, riconosceva un’autenticità che cercava continuamente di trasferire nelle sue opere.

Il suo obiettivo era quello di cogliere il «sapore umano» dell’esistenza, senza cedere al sentimentalismo, preferendo suscitare un sorriso piuttosto che una lacrima. Altrettanto netta era la sua concezione della scrittura: essere compreso dai propri contemporanei, parlare agli uomini del suo tempo, senza affidare esclusivamente ai posteri il riconoscimento del proprio lavoro.

«Non me ne frega niente se tra cent’anni, quando non sarò più, la gente mi capisce», affermava con la consueta schiettezza in una delle interviste riproposte al Sociale. È anche in questa immediatezza, nella capacità di parlare a un pubblico vasto senza rinunciare alla qualità letteraria, che risiede una delle ragioni del suo successo.

Il cinema, dalla pagina scritta al grande schermo

Particolarmente interessante il rapporto tra Piero Chiara e il cinema, raccontato attraverso sequenze di film, interviste d’epoca e curiosità selezionate da Martera.

Da Venga a prendere il caffè da noi a Il piatto piange, da Il cappotto di astrakan a La stanza del vescovo, le trasposizioni cinematografiche hanno contribuito a consacrare nell’immaginario collettivo i personaggi, le atmosfere e le contraddizioni della provincia raccontata dallo scrittore.

Martera ha sottolineato quanto sia rilevante, nel panorama letterario italiano del Novecento, il numero delle opere di Chiara portate sul grande schermo, accostandolo, sotto questo profilo, ad autori come Luigi Pirandello, Alberto Moravia, Vitaliano Brancati e Leonardo Sciascia. Ma Chiara non fu soltanto autore di opere destinate al cinema: amava anche ritagliarsi piccole parti nei film, paragonando queste apparizioni alla consuetudine degli antichi pittori di inserire il proprio autoritratto in un angolo delle loro opere. Una sorta di firma discreta, il vezzo dell’artigiano che desidera lasciare una traccia di sé nella propria creazione.

Dai filmati è emerso anche il suo sguardo critico sul cinema, come nel caso del Casanova di Federico Fellini, del quale contestava la rappresentazione del personaggio storico, rivendicandone una personalità ben più complessa rispetto allo stereotipo del seduttore.

Non sono mancati i riferimenti alle opere meno conosciute e ai progetti cinematografici mai realizzati, a testimonianza di quanto ci sia ancora da esplorare nel vasto patrimonio narrativo dello scrittore.

Casanova, D’Annunzio e la curiosità per le contraddizioni umane

Le immagini d’archivio hanno restituito anche il profilo di un intellettuale capace di muoversi tra letteratura, storia, musica, teatro e costume. Particolarmente significativo il contributo dedicato a Giacomo Casanova, del quale Chiara contestava la rappresentazione riduttiva di semplice seduttore, alimentata nel tempo dalle interpretazioni editoriali e cinematografiche.

Nelle sue parole emergeva la volontà di restituire al personaggio settecentesco la complessità di un uomo curioso, osservatore della società europea e interessato alle manifestazioni più insolite della natura umana. Non mancava una riflessione sul mito di Don Giovanni, interpretato come espressione dell’aspirazione dell’uomo a una libertà assoluta, svincolata dalle leggi umane e divine.

Altrettanto interessante il rapporto con Gabriele D’Annunzio, al quale Chiara dedicò un importante lavoro biografico. Lo scrittore confessava di non aver mai amato il poeta, ma proprio questa distanza lo aveva spinto ad approfondirne la vita e l’opera. Comprendere D’Annunzio significava per Chiara comprendere l’Italia nella quale era cresciuto, le trasformazioni del costume, il fascismo, la guerra e il dopoguerra. Un’indagine sulle radici della società italiana e, indirettamente, sulla propria formazione.

La curiosità nasceva anche da ciò che non lo convinceva: dietro il rifiuto di una persona o di un’opera poteva nascondersi, secondo Chiara, il sospetto di non averla ancora compresa fino in fondo.

Mauro della Porta Raffo: le partite a carte e un’amicizia lunga una vita

A restituire il ritratto di un Piero Chiara lontano dalle apparizioni pubbliche è stato il saggista e scrittore Mauro della Porta Raffo, intervistato sul palco da Luca Martera.

Amico e assiduo frequentatore dello scrittore, della Porta Raffo ha ripercorso gli anni della loro conoscenza attraverso una serie di aneddoti personali, a partire dalla comune passione per il gioco: le carte, il biliardo, i cavalli e il casinò. «Il giocatore vero gioca proprio perché è bello giocare», ha spiegato, ricordando anche ai giovani presenti in sala come il gioco comporti spesso perdite e sofferenze.

Memorabili le lunghe partite a scopa, vere e proprie maratone che occupavano intere mattinate, quando della Porta Raffo era direttore dell’Azienda di soggiorno di Varese. Dopo aver assegnato gli incarichi ai suoi collaboratori, raccontava, raggiungeva Chiara per giocare con lui, prima di tornare al lavoro nel pomeriggio.

Singolare l’abitudine dello scrittore di saldare talvolta i debiti di gioco con opere d’arte anziché con denaro. Una circostanza che ha permesso a della Porta Raffo di entrare in possesso di diversi lavori artistici, tra cui un disegno preparato per la copertina de La stanza del vescovo e poi non utilizzato. Particolarmente curioso l’episodio avvenuto pochi giorni prima del Natale del 1976, quando il pittore Giuseppe Montanari raggiunse Chiara portando con sé un pacco contenente un disegno destinato alla moglie dello scrittore. Chiara, impegnato a giocare, non interruppe la partita. Al termine della giornata, il disegno finì nelle mani di della Porta Raffo come pagamento del debito accumulato al tavolo.

Divertente anche il racconto di un episodio al casinò di Venezia, dove Chiara si trovava in occasione dei suoi impegni legati al Premio Campiello. Dopo diverse ore trascorse al gioco, alla moglie che era andata a cercarlo rispose: «Ma credi che mi stia divertendo?». Una battuta che, secondo della Porta Raffo, descrive bene la psicologia del giocatore e il rapporto quasi viscerale dello scrittore con quella passione, destinata a diventare anche uno dei temi ricorrenti della sua produzione letteraria.

I retroscena del Premio Strega e l’impegno politico

Il dialogo tra Martera e della Porta Raffo ha toccato anche il funzionamento del mondo letterario italiano e i retroscena dei suoi premi più prestigiosi. Della Porta Raffo ha ricordato come Chiara, alla vigilia dell’assegnazione del Premio Strega, avesse previsto con sicurezza il proprio secondo posto, interpretando il risultato alla luce degli equilibri tra le grandi case editrici.

La previsione, secondo il racconto dell’amico, si sarebbe puntualmente realizzata durante lo scrutinio trasmesso in televisione. Un episodio emblematico del disincanto con cui lo scrittore osservava i meccanismi dell’ambiente culturale del quale era ormai uno dei maggiori protagonisti.

Della Porta Raffo ha ricordato anche una testimonianza raccolta da Leonardo Mondadori durante la realizzazione di un documentario dedicato a Chiara nel 1996: l’importanza commerciale delle pubblicazioni dello scrittore era tale che la casa editrice attendeva l’uscita dei suoi libri per il contributo che questi garantivano ai bilanci.

Spazio infine all’impegno politico, un aspetto meno conosciuto della biografia di Chiara. Della Porta Raffo ha raccontato di averlo incontrato nel 1960, quando, appena sedicenne, frequentava la Gioventù liberale di Varese e lo scrittore ricopriva l’incarico di segretario provinciale del Partito liberale italiano. Liberale per istinto, secondo la definizione dell’amico, Chiara manteneva una certa riservatezza sulla propria appartenenza politica. Una scelta che della Porta Raffo ha interpretato alla luce degli equilibri e del clima culturale dell’Italia di quegli anni, invitando soprattutto i giovani a contestualizzare le vicende storiche, senza giudicare il passato esclusivamente attraverso le categorie del presente. Ne è emerso il ritratto di un uomo ricco di contraddizioni, passionale, ironico e disincantato, osservato attraverso lo sguardo privilegiato di chi ne ha condiviso l’amicizia e la quotidianità.

L’omaggio a Dario Fo, una terra di affabulatori

Il documentario ha dedicato uno spazio anche a Dario Fo, attraverso filmati nei quali il premio Nobel ricordava l’infanzia, la stazione ferroviaria di Luino e le prime esperienze teatrali proprio sul palco del Sociale, dove si esibì giovanissimo nel 1947.

Pescatori, muratori, operai e contrabbandieri popolavano i ricordi di Fo, che riconosceva negli abitanti di queste terre di confine una straordinaria capacità di inventare, raccontare e trasformare le vicende quotidiane. Due personalità molto diverse, quelle di Fo e Chiara, accomunate tuttavia dalla capacità di attingere alla tradizione orale e alla ricchezza umana del territorio.

Martera ha riproposto anche il curioso aneddoto narrato da Jacopo Fo, figlio di Dario e Franca Rame, sulla coincidenza tra il funerale del nonno Felice e quello di Piero Chiara, con la banda dei bersaglieri che avrebbe trascinato con sé la folla in attesa dello scrittore. Al racconto di Fo sono state accostate le immagini della cronaca televisiva dei funerali di Chiara, che non documentano quell’episodio. Un confronto tra memoria, affabulazione e documentazione storica, particolarmente significativo in un territorio che ha dato alla cultura italiana due grandi maestri dell’arte del racconto.

Luino e un universo letterario ancora da esplorare

Nel corso del pomeriggio Martera ha lanciato anche una suggestione rivolta all’amministrazione comunale: andare oltre il concetto di parco letterario, immaginando per Luino un intero «universo letterario» dedicato a Piero Chiara. Un patrimonio fatto non soltanto di romanzi, ma anche di immagini, luoghi, documenti, testimonianze, percorsi biografici e materiali audiovisivi da riscoprire e valorizzare.

L’appuntamento ha avuto anche una finalità solidale. L’ingresso libero, accompagnato dalla possibilità di lasciare un’offerta volontaria, è stato dedicato al sostegno delle persone in difficoltà economica del territorio, attraverso la Croce Rossa di Luino.

A quarant’anni dalla morte, avvenuta il 31 dicembre 1986, Piero Chiara continua a offrire nuove occasioni di conoscenza e riflessione. Il valore del pomeriggio al Teatro Sociale è stato soprattutto quello di restituire allo scrittore la sua voce, sottraendolo alla dimensione esclusivamente celebrativa dell’anniversario e permettendo al pubblico di incontrarlo attraverso le sue parole, le sue passioni, i suoi ricordi e le testimonianze di chi gli è stato vicino.

Perché nelle storie di Piero Chiara Luino non è semplicemente uno scenario, ma il punto di partenza per raccontare il mondo. E quella provincia, apparentemente marginale, è diventata attraverso la sua scrittura uno dei grandi luoghi della letteratura italiana del Novecento.