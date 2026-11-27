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«Io ci credo. Noi ci crediamo, alla vittoria. Ho fatto tre maratone e si parte pensando a dove si vuole arrivare, solo così si arriva al traguardo». Con queste parole Giovanni Pignataro ha inaugurato ufficialmente la sua corsa verso Palazzo Borghi, presentando la propria candidatura a sindaco di Gallarate per la coalizione di centrosinistra. “Questa è la prima candidatura presentata ufficialmente”. Avvocato, 51 anni, grande appassionato di ciclismo, corsa e musica, Pignataro viene da una esperienza da consigliere comunale, ma è anche stato già vicesindaco e assessore al territorio.

La presentazione si è tenuta nella serata di venerdì 27 novembre alle Scuderie Martignoni. Ad aprire l’evento non sono stati i discorsi politici, ma la musica di un gruppo di giovani musicisti locali che ha eseguito Born to Run, celebre brano di Bruce Springsteen — di cui Pignataro è grande appassionato — dando subito un taglio dinamico all’incontro.

Nel suo intervento, Pignataro ha spiegato le ragioni della scelta, legata al desiderio di restituire qualcosa alla città in cui ha vissuto tutta la vita, ma anche alla volontà di proporre un netto cambio di passo metodologico: «Lo stile di continua contrapposizione e di continuo scontro che ha caratterizzato gli ultimi dieci anni non porta il bene della cittadinanza. La politica dovrebbe risolvere i problemi dei cittadini, ascoltarli e dare risposte pragmatiche, non cercare soltanto i like sui social». Pignataro ha inoltre ribadito che la fase attuale serve a far conoscere il candidato e a porre le basi di un programma che verrà costruito insieme ai cittadini, lontano dalle contrapposizioni ideologiche, sottolineando che «non mi interessa occuparmi degli altri, mi interessa occuparmi della nostra città. Il valore aggiunto sono le persone e le idee».

A sostenere questo percorso è un’ampia alleanza che mette insieme forze politiche nazionali e realtà civiche del territorio.

La presentazione della candidatura alle Scuderie Martignoni, «La politica non dovrebbe cercare soltanto i like sui social»

Sul palco e durante la presentazione si sono alternati i rappresentanti di tutte le componenti della coalizione: Anna Zambon per il Partito Democratico, Filiberto Zago per Europa Verde (Alleanza Verdi e Sinistra), Filippo Proto per i Socialisti, Danilo Barban per la lista civica Città è Vita, Matteo Intermite per la lista “liberal” Più Gallarate – Azione – Italia Viva, Simone Turati per il Movimento Cinque Stelle e Walter Girardi per Possibile. Accanto ai partiti e ai movimenti già strutturati, è stato annunciato che il progetto sarà affiancato anche da una lista civica del candidato sindaco, caratterizzata da un simbolo con colori che sfumano dal bordeaux all’arancione e due galli stilizzati, pensata per valorizzare ulteriormente la dimensione civica della proposta. Dal palco non sono mancate battute e slogan a sostegno della campagna, tra cui «Una vera alternativa» e l’ironico «Hai voluto la bici, pedala!».

Sul piano dei contenuti, Pignataro ha sintetizzato la propria visione per il futuro di Gallarate attorno a tre pilastri principali, riassunti – con un pizzico di ironia – in tre lettere “S”.

A partire dalla sicurezza, definita dal candidato come «un tema di libertà». Entrando nel concreto, ha spiegato: «Se una persona non passa in Piazza della Stazione in sicurezza alle 21 di sera, questo problema ci riguarda, riguarda la libertà di ciascuno e deve essere centrale nel programma elettorale, non affrontato in maniera securitaria. Certamente la Polizia Locale va potenziata, ma servono anche risposte sulle cause del disagio sociale che portano poi a fenomeni di delinquenza».

Il secondo pilastro è lo sviluppo sostenibile, legato alla necessità che Gallarate torni a pensare in grande e a esercitare un ruolo di guida nel territorio: «Affrontare i temi non vuol dire affrontare solo i temi piccoli. La città deve tornare a pensare al futuro, a un modello di sviluppo: non avere una pianificazione significa non pensare a cosa si vuole diventare». Secondo il candidato, negli ultimi anni Gallarate ha costruito «muri con tutti i comuni confinanti, mentre noi siamo un’unica realtà territoriale e i servizi vanno gestiti in rete: Gallarate deve tornare a svilupparsi e a essere lo snodo del territorio». Sul fronte urbanistico, ricordando che il territorio comunale è già edificato al 55%, ha aggiunto: «Non possiamo pensare di svilupparci consumando nuovo suolo, anzi dobbiamo depavimentare il suolo che c’è e riqualificare, invertendo il modo di ragionare delle grandi opere infrastrutturali per dare prospettive alle generazioni che verranno».

Il terzo cardine è la solidarietà, intesa come l’impegno a «non lasciare indietro nessuno, a partire dai più deboli, dai disabili e dalle famiglie», ma accompagnata da un richiamo fermo al rispetto delle regole: «Solidarietà non vuol dire aiutare chi non rispetta le regole e non adempie ai doveri che ogni membro di una comunità ha. Non vuol dire occuparsi dei furbetti, ma delle persone che hanno realmente bisogno».

A queste tre linee guida si aggiunge infine una forte attenzione ai giovani, ritenuti oggi privi di luoghi adeguati di aggregazione: «I giovani sono pochi, ma hanno voglia e bisogno di spazi. Serve una nuova alleanza educativa tra scuole, realtà sportive e realtà educative del territorio: i giovani cercano uno spazio di integrazione che questa città oggi non dà, e dobbiamo pensare a offrirglielo insieme a un futuro».