Piscina Manara a Busto Arsizio: servizio estivo garantito anche nel 2027
La Giunta di Busto Arsizio, su proposta del vicesindaco Luca Folegani, ha dato indirizzo agli uffici per garantire il servizio in attesa della progettazione dei futuri interventi
Il servizio di balneazione presso il parco estivo del Poliplesso Manara a Busto Arsizio sarà garantito anche durante l’estate 2027. La decisione arriva dalla Giunta comunale, che ha dato mandato agli uffici competenti di attivarsi per assicurare la continuità dell’impianto estivo.
Il percorso per la prossima stagione estiva
La proposta è stata portata all’attenzione dell’esecutivo dal vicesindaco Luca Folegani. L’indicazione degli uffici arriva in parallelo al percorso legato agli interventi futuri sull’impianto.
La prosecuzione del servizio di balneazione per l’estate 2027 accompagnerà infatti la fase che precede l’avvio delle attività propedeutiche alla progettazione dei lavori previsti per la struttura.
Spazio a giovani, oratori e associazioni
L’obiettivo dell’amministrazione comunale è tutelare un punto di riferimento che unisce dimensione sportiva e funzione sociale. La piscina estiva rappresenta un luogo di incontro pensato per diverse fasce d’età.
Particolare attenzione è rivolta ai più giovani e alle realtà del territorio che animano i mesi estivi, a partire da oratori, centri estivi e associazioni sportive locali.
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