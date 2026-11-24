Prende il via sabato 28 novembre il programma natalizio del Comune di Malnate, presentato attraverso una nota dell’Amministrazione comunale che illustra le iniziative pensate per le festività. Il calendario punta in modo particolare sui più piccoli, affiancando alla tradizionale pista di pattinaggio nuovi allestimenti luminosi realizzati in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio e la Pro Loco.

L’inaugurazione e la pista di pattinaggio

Secondo quanto comunicato da Palazzo Civico, l’apertura delle feste è fissata per sabato 28 novembre con i mercatini in piazza delle Tessitrici, organizzati insieme alla Pro Loco. Il giorno seguente, domenica 29 novembre alle 10, è invece in programma l’inaugurazione della pista di pattinaggio, occasione durante la quale sarà offerta mezz’ora di ingresso gratuito ai bambini.

L’iniziativa sul ghiaccio coinvolgerà anche gli istituti scolastici del territorio: l’Amministrazione fa sapere di aver coperto i costi d’ingresso per gli alunni della scuola primaria, a partire dalla classe quarta, e della scuola secondaria di primo grado, che avranno la possibilità di sostituire un’ora di educazione fisica con un’ora di pattinaggio.

Le iniziative per le scuole e i più piccoli

Per i bambini della fascia prescolare, l’Amministrazione ha scelto di portare gli eventi direttamente all’interno delle strutture educative. Come riferito nella nota del Comune, nelle scuole dell’infanzia e all’asilo nido saranno proposti gli spettacoli di Chicco Colombo, interamente finanziati dall’ente pubblico.

«Malnate è una Città dei bambini, e anche a Natale abbiamo voluto partire da loro – dichiara la sindaca Nadia Cannito nella nota diffusa dal Comune –. Per questo abbiamo scelto di investire sulla pista di pattinaggio: ai ragazzi delle scuole regaliamo un’ora sul ghiaccio insieme ai compagni di classe, e ai più piccoli dell’infanzia e del nido gli spettacoli di Chicco Colombo. Con i commercianti del Distretto abbiamo lavorato perché la città fosse comunque accesa a festa, con le figure luminose, gli alberi e gli auguri a chi entra a Malnate».

Luci, alberi e presepi in città

Sul fronte degli addobbi, l’Amministrazione segnala che, in sinergia con il Distretto Urbano del Commercio, verranno installate figure luminose in 3D presso la pista di pattinaggio e in piazza Bai, a Gurone. Agli ingressi della città compariranno le scritte luminose “Auguri”, mentre nel prato sottostante la chiesa di San Matteo sarà posizionato un albero di Natale. Un secondo albero, decorato con luci e fiocchi rossi, verrà acceso domenica 6 dicembre in fondo a piazza delle Tessitrici, accompagnato da altri piccoli allestimenti.

Il comunicato evidenzia inoltre un richiamo alla tradizione francescana, in concomitanza con l’ottavo centenario della morte di San Francesco, ideatore del presepe. Nel prato sotto la chiesa di San Matteo sarà allestita una rappresentazione con pecore, frati e la figura del Santo. Altri piccoli presepi troveranno spazio in diverse zone della città, mentre nelle vetrine delle attività commerciali saranno esposti quadri raffiguranti la Natività.

Gli appuntamenti di dicembre

Il calendario riportato dal Comune prosegue sabato 19 dicembre con uno spettacolo sul ghiaccio ospitato dalla pista di pattinaggio. Domenica 20 dicembre, infine, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Consulta socio-sanitaria, procederà alla distribuzione dei panettoni ai cittadini malnatesi che hanno superato i 95 anni d’età. L’ente precisa che il programma resta in costante aggiornamento e che eventuali nuovi appuntamenti verranno resi noti tramite i canali istituzionali.