Più controlli nelle ore serali e un nuovo punto di riferimento per la vigilanza del territorio presso la stazione ferroviaria. L’amministrazione comunale di Barasso rafforza le misure di prevenzione e controllo dopo le numerose segnalazioni di furti registrate nelle ultime settimane in diversi comuni della provincia, tra cui anche due episodi avvenuti sul territorio barassese.

Incrementati i pattugliamenti dei volontari

Facendo seguito alla convenzione già sottoscritta con il Gruppo di volontariato dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato (ANPS), il sindaco ha chiesto di intensificare i servizi di osservazione e presenza nelle vie del paese. Nelle ultime settimane sono così aumentati i passaggi serali effettuati dai volontari – tra cui poliziotti, militari e guardie giurate in congedo, oltre a operatori addestrati per la gestione di situazioni di potenziale criticità.

L’attività dei volontari si affianca, con funzione di deterrenza e segnalazione, al lavoro ordinario di pattugliamento svolto dai Carabinieri e dalla Polizia Locale. L’amministrazione rinnova inoltre l’invito ai cittadini a prestare particolare attenzione, soprattutto nella fascia oraria dell’imbrunire, segnalando tempestivamente al numero unico di emergenza 112 qualsiasi movimento o presenza sospetta.

Un presidio di sicurezza nella stazione ferroviaria

Parallelamente all’intensificazione dei controlli su strada, nella giornata di ieri la Giunta comunale ha approvato il progetto per la manutenzione straordinaria dell’appartamento situato al primo piano della stazione ferroviaria di Barasso. L’intervento prevede un investimento complessivo di 25.000 euro destinato al rifacimento e alla riqualificazione dell’impianto elettrico e del sistema di climatizzazione.

I locali, ottenuti dal Comune in comodato d’uso gratuito con il supporto della Prefettura di Varese, saranno affidati proprio ai volontari dell’organizzazione di volontariato dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, andando a costituire un presidio fisso di sicurezza e controllo nell’area dello scalo ferroviario.